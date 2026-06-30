A la dÃ©couverte de la plus grande carte interactive de France dÃ©diÃ©e Ã  lâ€™autoconsommation collective

3ERL et SiSol PRO : un partenariat qui voit grand pour lâ€™autoconsommation collective (ACC)Â ! Ensemble, ils ont dÃ©veloppÃ© une solution simple, directe et facilement exploitable pour faciliter lâ€™accÃ¨s Ã lâ€™ACC, afin dâ€™accÃ©lÃ©rer le dÃ©ploiement de projets Ã©nergÃ©tiques locaux partout en France.

Lâ€™autoconsommation collective connaÃ®t une croissance rapide partout en France. Les producteurs d’Ã©nergie solaire (collectivitÃ©s, copropriÃ©tÃ©s, entreprises, zones dâ€™activitÃ©, bailleurs sociaux ou encore projets portÃ©s par des particuliers, …) ont bien pris conscience de lâ€™intÃ©rÃªt de crÃ©er une opÃ©ration dâ€™ACC.

Rejoindre une ACC en quelques clics, et gagner du temps

Ce modÃ¨le permet Ã un producteur dâ€™Ã©lectricitÃ© photovoltaÃ¯que de partager son surplus avec des consommateurs situÃ©s Ã proximitÃ©, de maniÃ¨re automatique et sans devoir rÃ©aliser de travaux. Mais jusquâ€™Ã prÃ©sent, un frein persistait : comment permettre Ã de nouveaux consommateurs de rejoindre facilement une communautÃ© Ã©nergÃ©tique locale dÃ©jÃ en place ? Pour rÃ©pondre Ã cette problÃ©matique, SiSol PRO et 3ERL ont dÃ©veloppÃ© ce qui devient aujourdâ€™hui la plus grande carte interactive de France dÃ©diÃ©e Ã lâ€™autoconsommation collective. Avec dÃ©jÃ plus de 260 boucles actives, cette carte permet de visualiser lâ€™ensemble des opÃ©rations dâ€™ACC suivies sur le territoire national et dâ€™identifier instantanÃ©ment les projets accessibles Ã proximitÃ©.

Un outil de simplification et de mise en relation directe entre producteurs et consommateurs

La plateforme rÃ©fÃ©rence les opÃ©rations dâ€™autoconsommation collective rÃ©parties dans toute la France. Chaque point sur la carte reprÃ©sente une communautÃ© Ã©nergÃ©tique locale existante, avec la possibilitÃ© de cliquer dessus et de demander Ã lâ€™intÃ©grer en tant que consommateur. Le niveau de Â«Â disponibilitÃ©Â Â», Ã savoir la quantitÃ© dâ€™Ã©nergie disponible Ã de nouveaux consommateurs, est renseignÃ©e, permettant dâ€™optimiser son choix dâ€™ACC lorsquâ€™il y en a plusieurs dans une mÃªme rÃ©gion. GrÃ¢ce au cadre rÃ©glementaire de lâ€™ACC, les consommateurs peuvent rejoindre une opÃ©ration s’ils sont situÃ©s dans un pÃ©rimÃ¨tre allant jusqu’Ã 20km pour certaines communes rurales. Cette carte simplifie immÃ©diatement cette vÃ©rification, en visualisant rapidement si son site de consommation se trouve gÃ©ographiquement Ã lâ€™intÃ©rieur du cercle vert sur la carte.

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Un levier puissant pour les collectivitÃ©s et les professionnels

Cette carte interactive reprÃ©sente Ã©galement une opportunitÃ© stratÃ©gique pour les collectivitÃ©s territoriales. Communes, intercommunalitÃ©s et Ã©tablissements publics peuvent visualiser les dynamiques locales dÃ©jÃ en place, identifier des opportunitÃ©s de mutualisation Ã©nergÃ©tique et favoriser la crÃ©ation de vÃ©ritables Ã©cosystÃ¨mes Ã©nergÃ©tiques territoriaux. Les entreprises, installateurs photovoltaÃ¯ques, bureaux dâ€™Ã©tudes et gestionnaires de patrimoine peuvent Ã©galement sâ€™appuyer sur cet outil pour accÃ©lÃ©rer la structuration de leurs projets et dÃ©tecter de nouveaux dÃ©bouchÃ©s locaux. Dans un contexte de transition Ã©nergÃ©tique et de volatilitÃ© des prix de lâ€™Ã©nergie, cette visibilitÃ© territoriale devient un atout majeur.

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Une innovation au service de la dÃ©mocratisation de lâ€™Ã©nergie locale

Avec cette carte nationale, SiSol PRO et 3ERL poursuivent un objectif simple : rendre lâ€™autoconsommation collective rÃ©ellement plus lisible, plus accessible et plus concrÃ¨te. Lâ€™outil sâ€™inscrit dans une logique de simplification administrative, de transparence et de dÃ©mocratisation de lâ€™Ã©nergie locale, mais aussi de maÃ®trise des coÃ»ts Ã©nergÃ©tiques. En facilitant lâ€™accÃ¨s Ã une Ã©lectricitÃ© locale Ã tarif maÃ®trisÃ©, il permet aux consommateurs de mieux anticiper leurs factures et de se protÃ©ger partiellement contre la hausse et la volatilitÃ© des prix de lâ€™Ã©nergie.

En facilitant lâ€™identification des projets existants et lâ€™intÃ©gration de nouveaux participants, cette plateforme contribue directement Ã accÃ©lÃ©rer le dÃ©ploiement des ACC partout en France. Une nouvelle Ã©tape pour faire de lâ€™Ã©nergie solaire locale un engagement collectifÂ !

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