Autoconsommation maximale : comment OKWIND transforme lâ€™Ã©nergie solaire pour les artisans ?

OKWIND est partie prenante dâ€™un projet exemplaire menÃ© avec la coopÃ©rative Les Menuisiers du RhÃ´ne, qui a dÃ©veloppÃ© sa production dâ€™Ã©nergie renouvelable et a ainsi optimisÃ© son autonomie Ã©nergÃ©tique. Comment atteindre 30 % dâ€™autonomie Ã©nergÃ©tique pour une menuiserie, dans un espace restreint ? RÃ©ponseâ€¦

FondÃ©e en 1919, Les Menuisiers du RhÃ´ne est une entreprise coopÃ©rative disposant dâ€™un atelier de plus de 1500 mÂ² Ã Vaulx-en-Velin. Lâ€™ensemble de ses machines Ã bois est Ã©nergivore, et lâ€™entreprise souhaitait rÃ©duire Ã la fois sa facture Ã©lectrique et son empreinte carbone. Le projet initial visait Ã installer un systÃ¨me dâ€™autoconsommation photovoltaÃ¯que. Toutefois, deux contraintes majeures se sont rapidement imposÃ©es : le site dispose dâ€™un espace dâ€™installation trÃ¨s restreint et les expertises rÃ©vÃ¨lent que la toiture est inadaptÃ©e pour supporter des panneaux solaires classiques.

Solution : OKWIND et son dispositif de tracker solaire bi-axes, bi-faces,

connectÃ©

Dans ce cadre, Les Menuiseries du RhÃ´ne font appel au groupe OKWIND, expert en solutions dâ€™autoconsommation optimisÃ©es individuelles et collectives. OKWIND propose une solution innovante dâ€™autoconsommation Ã©nergÃ©tique unique en France, combinant trois technologies complÃ©mentaires au sein de son Ã©cosystÃ¨me : un tracker solaire connectÃ© Ã haute performance, qui suit la trajectoire du soleil au fil de la journÃ©e pour accroÃ®tre la production dâ€™Ã©lectricitÃ© ; un systÃ¨me de stockage intelligent par batteries ; et une plateforme de supervision Ã©nergÃ©tique permettant de piloter lâ€™ensemble de maniÃ¨re efficace.

Si de nombreux acteurs proposent aujourdâ€™hui des offres dâ€™autoconsommation, OKWIND se distingue en proposant jusquâ€™Ã 100% dâ€™autonomie Ã©nergÃ©tique sur une journÃ©e (selon le profil de consommation). Cette performance repose sur la combinaison de plusieurs leviers : le tracker, qui permet de gÃ©nÃ©rer jusquâ€™Ã 70% dâ€™Ã©lectricitÃ© en plus par rapport Ã une solution fixe, le stockage par batteries, bien sÃ»r, mais aussi le pilotage intelligent de lâ€™Ã©nergie en fonction des besoins, des moments de la journÃ©e et des prÃ©visions mÃ©tÃ©o. GrÃ¢ce Ã lâ€™espace client sur lequel les donnÃ©es remontent en temps rÃ©el, les clients peuvent suivre leur production photovoltaÃ¯que ainsi que leur consommation et optimiser leur autonomie Ã©nergÃ©tique. Câ€™est cette capacitÃ© dâ€™adaptation et dâ€™anticipation qui fait la force du modÃ¨le.

Un accompagnement clÃ© en main et une mise en oeuvre simplifiÃ©e

Les Ã©quipes OKWIND ont dâ€™abord Ã©tudiÃ© les besoins et consommations de la menuiserie pour dimensionner lâ€™offre la plus pertinente compte tenu des contraintes dâ€™installation, hors toiture, et Ã lâ€™espace disponible.

La coopÃ©rative a ensuite fait appel Ã un maÃ§on de son rÃ©seau afin de rÃ©aliser les tranchÃ©es et le massif en bÃ©ton, nÃ©cessaires pour accueillir ce tracker sur mÃ¢t et assurer une installation sÃ©curisÃ©e. Ã€ la suite de ces travaux prÃ©paratoires, les Ã©quipes dâ€™OKWIND sont intervenues pour le montage, lâ€™assemblage et la mise en service du tracker solaire. En moins dâ€™un an, la solution couvre dÃ©jÃ 1/3des besoins Ã©nergÃ©tiques du site Le tracker en service depuis novembre 2024 a permis dâ€™atteindre, depuis le dÃ©but de lâ€™annÃ©e 2025, un taux dâ€™autoconsommation proche de 75 % et un taux dâ€™autonomie de 30%.

GrÃ¢ce Ã cette installation, Les Menuisiers du RhÃ´ne rÃ©duisent leurs factures et sÃ©curisent 1/3 de leurs consommations Ã©lectriques. Ce projet leur a en outre permis de renforcer leur dÃ©marche de transition vers des Ã©nergies durables, de rÃ©duire leur empreinte carbone et ainsi dâ€™amÃ©liorer leur image RSE auprÃ¨s de sa clientÃ¨le : un point essentiel pour cette coopÃ©rative et ses clients. Le tracker, outil technologique, est un vÃ©ritable porte drapeau, trÃ¨s visuel, des engagements de lâ€™entreprise. Ã€ travers ses solutions, le groupe OKWIND ambitionne de donner Ã chacun les moyens de devenir autonome dans sa production et sa consommation Ã©nergÃ©tique, grÃ¢ce Ã lâ€™installation de petites centrales dâ€™Ã©nergie renouvelable. Ces boucles locales dâ€™Ã©nergie contribuent Ã crÃ©er de la valeur sur les territoires, de maniÃ¨re dÃ©centralisÃ©e, tout en assurant une viabilitÃ© Ã©conomique.

EncadrÃ©

CaractÃ©ristiques techniques

Un tracker solaire OKWIND bi axes, bi faces, connectÃ©, modÃ¨le TREA 40000, permet de gÃ©nÃ©rer jusquâ€™Ã 70 % dâ€™Ã©lectricitÃ© en plus par rapport Ã une solution fixe. Dâ€™une surface photovoltaÃ¯que de 111 mÂ², le tracker solaire peut gÃ©nÃ©rer une puissance maximale de 24,4 kWc pour une production moyenne annuelle de

42 000 kWh. Depuis le dÃ©but de lâ€™installation, le TREA 40000 a permis dâ€™Ã©viter lâ€™Ã©mission de plus dâ€™1 tonne* de CO2 (*correspondant Ã 36.25 MWh dâ€™Ã©nergie verte).

Le groupe OKWIND sera prÃ©sent au Forum EnerGaÃ¯a les 10 et 11 dÃ©cembre au Parc des Expositions de Montpellier, au sein du pavillon Enerplan (Syndicat des professionnels de lâ€™Ã©nergie solaire) â€” Hall B1, stand C14.