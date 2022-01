SOLEDRA, initiateur du solaire en autoconsommation, avec tiers investisseur, made in Normandie

SOLEDRA, filiale du groupe Lhotellier spécialisée dans les énergies renouvelables, vient de sonner la fin du chantier de la première centrale photovoltaïque en autoconsommation de Normandie avec tiers investisseur, à Caligny, dans l’Orne (61), pour le compte de l’entreprise Thermocoax, qui valorisera l’électricité produite. Ce projet est réalisé par SOLEDRA, en partenariat avec TERRE SOLAIRE. La centrale photovoltaïque a été conçue et installée par TERRE SOLAIRE. SOLEDRA est tiers investisseur et donc producteur d’énergie.

Thermocoax développe des solutions de chauffage et des capteurs de température pour des activités telles que le nucléaire et l’aéronautique. Elle dispose déjà de 3 usines en Normandie depuis 1962.

Un projet 100% Normand

Aujourd’hui, l’entreprise souhaite rassembler toutes ses activités au sein d’un même bâtiment qu’elle loue à SHEMA, une société spécialisée dans l’aménagement du territoire en Normandie. Sur ce bâtiment, basé à Caligny, dans l’Orne (61), la centrale photovoltaïque a été installée à l’automne 2021.

Début 2021, pour répondre au besoin important de consommation d’énergie, l’entreprise commande auprès de SOLEDRA (basée à Blangy sur Bresle) une centrale de production d’énergie photovoltaïque en autoconsommation afin de consommer in situ une partie de l’énergie nécessaire au fonctionnement de leur activité. SOLEDRA confie l’installation de ce chantier à TERRE SOLAIRE, installée à Douains (27), partenaire associé depuis mai 2021.

La plus importante centrale photovoltaïque en autoconsommation de Normandie

Le projet représente la plus importante centrale photovoltaïque en autoconsommation de Normandie avec une puissance de 550,56 kWc.

TERRE SOLAIRE a installé 1488 panneaux sur le toit de Thermocoax. Le volume d’électricité fourni par an est estimé à 540 MWh. Le chantier a duré 4 semaines. D’ici mi-janvier, Thermocoax, qui loue le bâtiment sur lequel est installée la centrale, exploitera l’électricité produite sur place pour alimenter ses unités de production et consommer une énergie produite localement sur son propre toit. « Nous sommes fiers de ce premier projet, en partenariat avec TERRE SOLAIRE, qui se distingue des précédents par la puissance installée et cette offre innovante d’autoconsommation en tiers investisseur. » explique Quentin Verbecke, directeur de SOLEDRA.

Un partenariat commun, SOLEDRA et TERRE SOLAIRE, réussi

En mai 2021, SOLEDRA, filiale du groupe Lhotellier, spécialisée dans le domaine des énergies renouvelables, et TERRE SOLAIRE, concepteur et installateur de solutions photovoltaïques s’associent pour répondre aux attentes du marché national et offrir une solution globale aux besoins photovoltaïques. Une convention de partenariat est signée entre les deux entreprises qui mutualisent leurs forces : le savoir-faire de SOLEDRA en tant que producteur d’énergie renouvelable permet à TERRE SOLAIRE de compléter son offre sur la location de toiture, en apportant une solution de tiers investissement : de la conception, au financement, en passant par l’exploitation de l’unité de production d’électricité solaire. La centrale, réalisée pour le compte de Thermocoax, illustre parfaitement l’efficacité de ce partenariat.