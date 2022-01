Alexis Gazzo prend la responsabilitÃ© de lâ€™activitÃ© Climate Change & Sustainability dâ€™EY en France

EY annonce la nomination d’Alexis Gazzo en qualité d’associé responsable du département Climate Change & Sustainability. Cette nomination renforce l’expertise du cabinet en matière d’accompagnement des entreprises et des acteurs publics dans la transition vers des modèles économiques durables.

Alexis Gazzo, 48 ans, est diplômé d’HEC (1995) et titulaire d’un DEA en économie de l’environnement (1996). Il débute sa carrière au Maroc pour la Commission Européenne et rejoint Arthur Andersen en 1998, puis EY en 2002. Spécialiste reconnu du secteur des énergies renouvelables et de l’hydrogène bas-carbone, Alexis Gazzo accompagne de nombreux industriels, investisseurs et opérateurs publics dans des démarches de transition énergétique et climatique ainsi que sur des projets de mesure de la performance extra-financière. Il intervient par ailleurs auprès d’organisations internationales, de gouvernements (France, Afrique du Nord et Moyen Orient) et de collectivités territoriales dans le développement de politiques énergie et climat ou de programmes publics de soutien publics aux technologies bas-carbone.

Alexis Gazzo accompagne actuellement plusieurs grandes entreprises et acteurs publics dans la définition et la mise en œuvre de leur stratégie de transition énergétique et écologique. Alexis Gazzo est également membre de la Taskforce on Nature-related Financial Disclosures (TNFD) et de la Commission Climat de France Investissement. « Presque toutes les organisations seront confrontées à des perturbations majeures dues au changement climatique et à ses impacts au cours des prochaines années. Nous accompagnons nos clients dans l’identification des risques et des opportunités liées au climat et dans la définition de stratégies opérationnelles pour s’engager dans la transition vers la neutralité carbone » détaille Alexis Gazzo.