L’ESSEC & CY Cergy Paris Université lancent le BACHELOR ACT, la formation Bac+3 de toutes les transitions

À l’heure où plus de 50% des jeunes de 16-25 ans affirme que l’éco-anxiété fait partie de leur quotidien, l’ESSEC et CY Cergy Paris Université s’allient pour créer une nouvelle formation Bac + 3 visant à former la nouvelle génération engagée à conduire les transitions écologiques, citoyennes et sociétales. La 1ère promotion ouvrira en septembre 2022 et accueillera 30 jeunes bacheliers, soucieux de contribuer activement à un modèle plus éthique, responsable et durable : signe fort que le système éducatif français entame lui aussi sa transition.

Ils s’appellent Eléa, Kévin, Hasna ou encore Laura. Qu’ils soient issus de CSP+ ou de milieux plus modestes, qu’ils soient politisés ou engagés par d’autres biais, qu’ils excellent à l’école ou ailleurs dans leur vie, ces jeunes de 16 à 25 ans ont pourtant un prisme commun : l’envie d’agir pour un monde meilleur et porter leur engagement au quotidien, dans leur métier. Avec la crise sanitaire qui a lourdement fragilisé leur équilibre, ils ne se retrouvent plus dans le système éducatif actuel. Et pourtant 92% des diplômés estime qu’il est important de travailler dans une entreprise socio-responsable. Beaucoup d’entre eux souhaitent s’orienter vers un métier utile et porteur de sens.

Plus un choix, une nécessité

Face à ce constat, la filière des transitions écologique, citoyenne et sociétale se développe à vitesse grand V. 40% des managers envisage de recruter des professionnels du développement durable ces prochains mois. Cet écosystème en fort développement exige de former des futurs professionnels pour conduire le changement dans les entreprises, collectivités et associations. C’est pour répondre à ces besoins et pour mettre l’excellence de l’engagement au service des transitions que l’ESSEC, grande école de management, et CY Cergy Paris Université, université publique pluridisciplinaire, ont décidé de s’allier, pour co-créer une nouvelle formation Bac +3 pluridisciplinaire et novatrice, dédiée aux transitions écologique, citoyenne et sociétale : le Bachelor ACT. “Face aux crises écologiques, citoyennes et sociétales que nous traversons, ouvrir nos yeux et notre conscience n’est plus un choix : c’est une nécessité. L’ampleur, la vitesse et la profondeur des transformations du monde sont inédites ” assure Vincenzo Vinzi, Directeur général du groupe ESSEC. Accessible à tous les bacheliers qui se distinguent par la qualité de son engagement, motivés par les défis actuels, cette formation vise à apprendre aux jeunes l’engagement, dans le but de se former à la conduite des transitions avec éthique et responsabilité.

Une pluralité de contenus pédagogiques

Le Bachelor ACT adopte une pédagogie novatrice pour permettre aux étudiants de donner du sens à leurs parcours d’études supérieures grâce à des projets transversaux. Ces derniers concilient à la fois des connaissances et compétences sur les enjeux environnementaux et sociaux, la gestion de projet, les sciences humaines et sociales ou en développement personnel. Le tout combinant cours théoriques et expérimentation terrain : “Chaque étudiant pourra faire évoluer son esprit d’initiative et sa capacité de coopération, grâce à des projets engagés en équipe et sur le terrain”, précise Aymeric Marmorat, futur directeur exécutif du Bachelor ACT et entrepreneur social à l’initiative de plusieurs associations. “ Nous avons réuni un écosystème riche, diversifié et de qualité, à l’image de l’exigence portée par le Bachelor ACT. Une pluralité de contenus pédagogiques qui assure une acquisition solide de connaissances et de compétences souhaitées par les recruteurs” renchérit François Germinet, Président de CY Cergy Paris Université. A l’issue de la formation, les étudiants pourront entreprendre ou trouver un emploi tel que chef de projet, chargé de mission au sein d’une grande diversité de structures (de la start-up au grand groupe, des structures de l’ESS aux institutions publiques). Ils auront également l’opportunité de poursuivre leurs études en choisissant un master dans de nombreux domaines. La création de ce bachelor semble être le signe fort que le système éducatif français, entame lui aussi sa transition en intégrant dans ses programmes des aspirations nouvelles tant des jeunes que des employeurs, et capable d’embarquer une nouvelle génération de jeunes aspirant à mettre leur énergie au service d’un monde en transitions.