SOLEDRA dÃ©veloppe une nouvelle offre photovoltaÃ¯que

Depuis fin 2020, SOLEDRA, filiale du groupe Lhotellier, spécialisée dans le domaine des énergies renouvelables, propose une nouvelle offre clé-en-main dédiée au photovoltaïque. Une diversification pleine d’ambitions !

La filiale du groupe Lhotellier confirme son ambition dans le secteur de l’énergie. Désormais, l’équipe d’experts de SOLEDRA conçoit, installe et exploite des centrales photovoltaïques au sol ou sur bâtiment agricole et industriel en louant les toitures. Cette offre permet notamment aux propriétaires de bénéficier d’une rente annuelle tout en profitant des avantages du photovoltaïque. A ce jour, SOLEDRA compte déjà 65 MWc (Mégawatt crête) en développement et plusieurs projets sur la Normandie et les Hauts-de-France.

Une approche globale au service des territoires

Opérateur global en construction, le groupe Lhotellier, attentif aux évolutions sociétales, confirme ses nouvelles orientations stratégiques complémentaires dans les domaines de l’énergie avec sa filiale SOLEDRA. Créée en 2019, cette filiale répond aux besoins de productions d’énergie tout en mettant les compétences historiques de construction du groupe à contribution. A l’offre de démantèlement de parcs éoliens, s’ajoute une offre photovoltaïque clé en main de conception, d’installation et d’exploitation des centrales solaires aussi bien au sol que sur bâti. Cette offre s’adresse aux industriels, au milieu tertiaire et agricole. Différents modes de valorisation de l’électricité produite sont étudiés en fonction des besoins et consommation des clients : autoconsommation ou revente de l’électricité sur le réseau. « L’installation de parcs photovoltaïques vient en complément de notre offre actuelle développée par le groupe Lhotellier, à savoir la méthanisation avec Lhotellier Bâtiment et Lhotellier Travaux Publics et les travaux d’aménagements liés aux parcs éoliens avec SOLEDRA. Cette offre vient d’une approche globale qui consiste à valoriser le territoire en produisant une énergie propre sur des surfaces aujourd’hui inexploitées et difficilement valorisables » explique Quentin Verbecke, directeur de SOLEDRA.

SOLEDRA loue les toitures de bâtiments industriels et agricoles

La loi Energie et Climat 2019 impose à toute nouvelle construction d’une emprise au sol supérieur à 1000m² de couvrir au moins 30% de sa toiture de photovoltaïque. Dans ce cadre, SOLEDRA propose une offre « Location pour l’installation de panneaux photovoltaïques ». SOLEDRA donne la possibilité aux agriculteurs et industriels de louer les toitures de leurs bâtiments par le biais d’une offre sur le long terme. SOLEDRA se charge de la conception, du financement et de l’exploitation de l’unité de production d’électricité verte et verse au propriétaire un loyer sans aucune contrainte d’exploitation. Cette solution présente aussi l’avantage pour les propriétaires de bâtiments d’être exempt des contraintes d’investissement. 40 sites sont actuellement en développement.

SOLEDRA valorise les friches industrielles

La filiale Energie du groupe Lhotellier loue également aux communes des terrains difficilement valorisables comme des friches industrielles. L’énergie produite peut ainsi permettre d’alimenter des habitations de la commune. Fin février, la commune de Beauchamps, dans la Somme, a signé un bail avec SOLEDRA pour la location d’une friche industrielle, située au niveau d’une ancienne sucrerie fermée depuis plus de 20 ans. Les panneaux photovoltaïques de ce champ solaire seront installés sur 5 des 9 hectares que compte la parcelle. Ce projet écologique de la commune va permettre d’alimenter 1300 foyers tous les ans, avec l’énergie produite. Le champ solaire de Beauchamp verra le jour d’ici 3 ans, le temps que toutes les études de la faune, la flore, du sol, de la viabilité et du raccordement soient réalisées. Il s’agit ici d’un projet d’agrivoltaïque où la culture est étagée, elle associe une production d’électricité photovoltaïque et une production agricole sur une même surface. La coexistence de panneaux solaires et de cultures implique un partage de la lumière entre ces deux types de production.