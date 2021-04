Les Caisses dâ€™Epargne lancent leur premier fonds de dettes de 1,5 Mdâ‚¬ dÃ©diÃ© au financement de projets EnR en grand

Les Caisses d’Epargne, fortes de leurs compétences techniques, de leur engagement green et de leur implication territoriale ont créé leur premier fonds de dettes doté de 1,5 Md€ de ressources, en collaboration avec Natixis et BPCE Energeco, filiales du Groupe BPCE. La cible : les projets de grande envergure !

Les Caisses d’Epargne mettent en commun leurs ressources financières et leurs expertises en financement au service du développement durable du territoire national et ultra-marin. En appui des équipes d’ingénierie financière déjà très engagées localement dans le financement des énergies vertes, ce fonds a vocation à financer les opérations majeures (supérieures à 100 M€) de développement de projets d’énergies renouvelables de toute nature à l’échelle nationale : offshore et onshore wind, photovoltaïque, stockage d’énergie, hydroélectricité, hydrogène et méthanisation… La mobilisation de ce fonds agira donc en accélérateur de développement de projets d’envergure d’énergies renouvelables donnant une capacité d’investissement de 3 Mds€. Ce dispositif complète les initiatives engagées par les Caisses d’Epargne en matière d’énergies renouvelables. La création de ce premier fonds de dettes confirme une nouvelle fois l’engagement local et national des Caisses d’Epargne au service du développement économique et responsable des territoires.