Meyer Burger garantit une chaÃ®ne d’approvisionnement durable pour la production de ses modules solaires

Meyer Burger Technology Ltd conclut des contrats avec plusieurs fournisseurs pour la fourniture de wafers produits de manière durable, sécurisant ainsi sa nouvelle production de cellules et modules solaires à haut rendement. Celui-ci débutera au deuxième trimestre de cette année et comprendra une capacité nominale annuelle de 400 MW chacun. Les wafers sont sciées à partir de silicium ultra-pur et constituent le matériau de base à partir duquel Meyer Burger fabrique ses cellules solaires. Tous les fournisseurs garantissent que les plaquettes sont en polysilicium, qui provient du fabricant européen Wacker.

Ce silicium permet à Meyer Burger de répondre par exemple aux demandes du marché français et de fournir des modules à empreinte carbone certifiée. «En divulguant la chaîne d’approvisionnement, nous soulignons nos normes élevées en matière de durabilité de nos produits», a déclaré Gunter Erfurt, PDG de Meyer Burger. “Nous voulons non seulement produire les meilleurs modules solaires, mais aussi les plus propres.” Les exigences pour la matière première et les wafers solaires incluent des normes de production environnementales et sociales élevées ainsi que des exigences de qualité élevées. “Notre nouvelle technologie protégée par un brevet permet l’utilisation de wfers particulièrement minces, qui ne peuvent être produites qu’avec du polysilicium de haute qualité.”

Meyer Burger présentera ses nouveaux modules solaires à haut rendement lors d’une première conférence en ligne le 27 avril 2021. En construisant sa propre production solaire, Meyer Burger ramène les étapes clés de la chaîne d’approvisionnement solaire en Europe. «Notre objectif est de s’approvisionner en autant de composants de notre produit que possible en Europe», a déclaré Gunter Erfurt. Meyer Burger prévoit de construire une capacité de production annuelle de 5 GW chacun, de cellules et modules solaires d’ici 2026.