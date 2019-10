Solean finalise une levÃ©e de fonds de 2 millions d’euros avec objectif dâ€™innover dans la fabrication des modules solaires

Solean, une start-up française proposant un changement total de paradigme pour la fabrication de panneaux solaires photovoltaïques, a achevé son premier tour de table avec un investissement total de 2 millions d’euros, réalisé par BPI et Savoie Mont Blanc Angels. Cette somme sera injectée dans la recherche et le développement afin d’accélérer la mise sur le marché de son produit. Une mini révolution !

Les moyens très innovants développés par Solean permettent de réaliser les trois étapes principales de fabrication : chainage de cellules photovoltaïques, assemblage du panneau solaire et lamination de ce dernier. Ce processus utilise différentes machines qui permettent une approche modulaire pour l’assemblage des panneaux. La première de ces machines sera fonctionnelle à la fin de l’année, les échéances ayant été avancées grâce à la levée de fonds.

Une solution Made in France pour produire des panneaux sur mesure

Créée en septembre 2016, et installée en Savoie non loin de l’INES, Solean conçoit, commercialise et installe des solutions industrielles d’assemblage de panneaux photovoltaïques. Leurs clients sont les fabricants de panneaux solaires, notamment dans le secteur du photovoltaïque intégré aux bâtiments. En effet, les solutions de Solean sont particulièrement adaptées aux besoins de variabilité de formes et de dimensions de ce secteur spécifique. Les unités de production de Solean sont développées et fabriquées en France.

En plus du financement obtenu par InnoEnergy, accélérateur européen de l’innovation dans l’énergie durable, Solean bénéficiera également d’une place dans son programme Highway, un accompagnement personnalisé conçu pour aider les start-up à réduire le délai de mise sur le marché de leurs solutions. Ce programme inclut notamment l’accès à un réseau de plus de 430 partenaires industriels de l’énergie, de la formation ou encore la participation à de nombreux événements.

Solean bouleverse le modèle traditionnel de fabrication des panneaux solaires

Arnaud Goy, CEO de Solean, explique : «EIT InnoEnergy était le partenaire idéal pour nous, car il n’apporte pas seulement un soutien financier. L’implication d’InnoEnergy nous a permis de bénéficier d’un réseau fantastique en Europe, ainsi que d’un soutien et un accompagnement pour nous aider à concrétiser notre idée et commercialiser notre solution avec succès. »

Richard Biagoni, CEO d’InnoEnergy France, ajoute : « Nous sommes ravis de voir les progrès de Solean, qui bouleverse le modèle traditionnel de fabrication des panneaux solaires. Nous avons l’ambition commune de favoriser un avenir durable et le retour de la production industrielle en Europe. Nous continuerons de les soutenir, de même que les autres projets qui partagent cette vision. L’approche modulaire de Solean est pensée pour que la production se fasse au plus près du client final, ce qui permettra également de recréer des emplois en Europe. Leur méthode de production utilise des robots en complément de la main d’œuvre humaine, mais pas pour la réduire ou la remplacer. Le processus de production est, certes, alternatif, mais le résultat final est équivalent aux panneaux traditionnels, avec les mêmes technologies testées et éprouvées. »