CNR organise ses rencontres territoriales et inaugure un nouveau parc photovoltaÃ¯que Ã  Caderousse

A l’occasion des rencontres territoriales annuelles de CNR qui se sont tenues ce 9 octobre à Caderousse, Elisabeth Ayrault, PDG de CNR, Didier Francois, Sous-préfet de l’arrondissement de Carpentras, Maurice Chabert, Président du Conseil Départemental de Vaucluse, Serge Fidele, maire de Caderousse et Richard Curnier, Directeur régional du Groupe Caisse des Dépôts, ont inauguré, en présence de 250 invités, un nouveau parc photovoltaïque sur la commune de Caderousse. Avec une puissance installée de 14 MWc, il permettra de produire l’équivalent de la consommation électrique annuelle de près de 10 700 habitants, soit plus de deux fois et demi la population de la commune. A l’image du rachat récent des activités ENR du groupe VOL-V, ce 29ème parc photovoltaïque de CNR vient illustrer la stratégie ambitieuse de l’entreprise dans le développement d’un mix électrique diversifié exclusivement renouvelable. L’inauguration de ce parc s’est poursuivie à Caderousse par les rencontres territoriales de CNR, temps d’échanges annuel avec les parties prenantes de CNR dans la région.

Un nouveau parc de CNR en région

Le parc photovoltaïque de Caderousse est le 11ème parc de CNR en région PACA. Il a été lauréat début 2017 à la première période d’appel d’offres national de la CRE 4 (Commission de Régulation de l’Energie) pour les installations photovoltaïques de grande taille. Les travaux ont débuté en octobre 2018, après des études préalables en janvier 2016 et une obtention d’autorisation en décembre 2016. 32 190 panneaux photovoltaïques, fabriqués en partie en France par l’entreprise Sunpower, ont été implantés et totalisent une puissance installée de 14 MWc. Ils permettront de produire annuellement 26,7 GWh, soit l’équivalent de la consommation électrique de près de 10 700 habitants.

L’installation de ce nouveau parc photovoltaïque, proche de la centrale hydroélectrique de Caderousse répond à plusieurs fondamentaux stratégiques de CNR dans le photovoltaïque :

- Le choix de sites en synergie avec l’activité locale et sans conflit d’usage

- La création de pôles de production multi énergies renouvelables (eau-vent-soleil)

Sur le site de Caderousse, cela s’est traduit par :

- La valorisation de terrains « artificialisés » dans les années 70 lors de la construction de l’aménagement hydroélectrique de Caderousse et remplissant depuis la fonction de « digue élargie »

- Un site en synergie avec son environnement, historiquement aménagé à des fins de production d’électricité d’origine renouvelable (hydroélectricité)

Enfin, comme pour chacune de ses constructions, CNR a fait appel à des entreprises régionales afin de privilégier l’emploi local et les retombées économiques sur le territoire concerné. Le chantier a été réalisé entre autres par les entreprises Sabatier (Vaucluse), ALIANS TP (Vaucluse), Société Vauclusienne de Traitement (Vaucluse), Environnement Bois Energie (Gard), les clôtures Saniez (Bouche du Rhône) ou encore la Cablerie Saint Antoine (Bouche du Rhône). La maintenance du parc sera opérée par INEO (Montpellier).

Une soirée d’échanges autour du développement durable et de la transition énergétique

L’inauguration s’est poursuivie par un temps d’échanges avec plus de 300 acteurs et partenaires régionaux réunis à l’occasion des rencontres territoriales de CNR. Plusieurs tables rondes ont permis d’aborder les thématiques de transition énergétique, d’aménagement d’un fleuve au service de son territoire, et d’adaptation des entreprises industrielles aux impacts du changement climatique. Elisabeth Ayrault, PDG de CNR, a conclu ces rencontres en évoquant la force du modèle CNR, basé sur la vision globale du fleuve et la conciliation de ses différents usages, d’autant plus nécessaires dans un contexte de raréfaction de la ressource en eau.

Encadré

Le potentiel photovoltaïque de la direction territoriale Rhône-Méditerranée

11 parcs photovoltaïques : Caderousse, Bollène (sol et toiture), Le Comte (communes de Beaucaire et Tarascon), Coquillon (Vallabrègues), St Restitut, Donzère, Courtine et Beaucaire soit 47,5 MWc de puissance installée.