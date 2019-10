Lâ€™Agence rÃ©gionale Energie Climat Occitanie et Sunâ€™Agri : un partenariat stratÃ©gique pour dÃ©velopper lâ€™agrivoltaÃ¯sme

L’AREC Occitanie apporte son soutien à Sun’Agri afin de protéger le premier vignoble national des aléas climatiques et, plus particulièrement, du réchauffement climatique. Sun’Agri pourra ainsi développer dans la région 7 projets utilisant la technologie agrivoltaïque dynamique (AVD) sur des vignes, des cultures arboricoles et maraîchères.

L’Occitanie, 2ème région Française agricole avec plus de 3 millions d’hectares en exploitations et premier vignoble national, est particulièrement exposée aux changements climatiques comme l’ont montré les conséquences de la canicule cet été. C’est pourquoi l’AREC Occitanie, qui accompagne les collectivités, les acteurs publics et les acteurs privés de la région sur tous les volets de la transition énergétique, a décidé de soutenir Sun’Agri, filiale du groupe Sun’R, dans le développement de 7 projets agrivoltaïques dynamiques qui seront mis en service d’ici 2022.

L’agrivoltaïsme est une solution technologique qui permet de répondre à la fois aux enjeux de l’agriculture en la rendant plus résiliente face aux changements climatiques et aux enjeux énergétiques en produisant de l’énergie solaire. Les panneaux photovoltaïques sont positionnés à 4m au-dessus des cultures afin de permettre le passage des engins agricoles et sont pilotés par une solution logicielle faisant appel à l’intelligence artificielle en fonction des besoins physiologiques de la plante, des modèles météorologiques et des données hydriques. Cette solution « agrivoltaïque dynamique » crée ainsi un microclimat optimisé sur ces cultures.

La collaboration entre l’AREC et Sun’Agri sera organisée autour de 5 axes :

Le co-financement des projets de démonstrateurs agrivoltaïques dans la région ;

La sensibilisation de l’écosystème bancaire afin de convaincre les investisseurs frileux de l’utilité et de la rentabilité de la solution agrivoltaïque ;

L’élaboration d’une charte de bonne conduite pour les acteurs de la filière émergente de l’agrivoltaïsme ;

La facilitation du développement de nouveaux projets vis-à-vis des collectivités territoriales ;

L’identification de projets pertinents et aptes à intégrer le dispositif Sun’Agri sur l’ensemble du territoire occitan.

« L’AREC Occitanie souhaite proposer des solutions concrètes et pertinentes pour les acteurs du secteur. En défrichant l’avenir au profit du territoire, l’AREC jouera son rôle d’investisseur d’intérêt général permettant aux projets à forte valeur environnementale et sociétale d’émerger. L’objectif est de passer de projets de recherche à démonstrateur, puis de réfléchir à la faisabilité d’un développement plus large », explique Stéphane Péré, Directeur général de l’AREC Occitanie. « L’AREC va accompagner Sun’Agri dans des projets de démonstration multicultures et ainsi amorcer le virage de l’agrivoltaïsme dynamique en Occitanie avec un potentiel à terme estimé à plus de 800MW/an pour cette seule région sur les cultures ciblées (vignes, arboriculture, maraîchage) en tenant compte des seules terres dont les plantations sont en renouvellement », déclare Antoine Nogier, Président fondateur de Sun’R et Sun’Agri.