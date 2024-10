SolaX Power : une présence renforcée sur le marché français

Fort de son succès international, SolaX Power se distingue aujourd’hui en France par son engagement à fournir des solutions solaires adaptées à un large éventail de clients. SolaX Power ambitionne ainsi de devenir l’un des leaders de l’onduleur sur le marché français, tant dans les secteurs résidentiel que commercial & industriel (C&I), avec une arrivée prochaine sur le segment de l’utility.

Avec une approche centrée sur l’innovation, la fiabilité, et des solutions complètes de gestion intelligente de l’énergie, l’entreprise propose des systèmes solaires et des solutions de stockage avancées, répondant aux besoins croissants de la transition énergétique.

1. Solutions Résidentielles : La Maison Intelligente et Connectée

SolaX Power propose une gamme complète d’onduleurs pour les particuliers, allant de 2,5 kW à 6 kW en monophasé, et de 3 kW à 15 kW en triphasé. Notre gamme de produits proposent des solutions hybrides et non-hybrides. Ces solutions s’intègrent parfaitement dans une maison intelligente où panneaux solaires, onduleurs, pompes à chaleur et bornes de recharge EV communiquent entre eux pour offrir une gestion complète de l’énergie.

Dans la gamme résidentielle, nous proposons également les micro-onduleurs, solutions innovantes pour optimiser la production d’énergie solaire. Ils permettent de maximiser la production d’électricité de chaque module, indépendamment de la performance des autres panneaux de l’installation. Cette technologie garantit une meilleure efficacité, notamment dans les environnements où l’ombre, la saleté ou d’autres obstructions peuvent affecter la production. Robustes et fiables, les micro-onduleurs SolaX Power sont également faciles à installer et contribuent à la durabilité et à l’optimisation des systèmes solaires résidentiels.

2. Solutions Commerciales & Industrielles (C&I) : Flexibilité et Performances

Dans le secteur C&I, SolaX Power propose une gamme variée et flexible d’onduleurs pour répondre aux besoins énergétiques des entreprises, qu’elles soient petites ou grandes. L’onduleur hybride X3 ULTRA, avec une capacité de 15 à 30 kW, est un autre produit phare, permettant d’atteindre une puissance significative, même pour les grandes résidences. Il est équipé d’un relais backup intégré, éliminant ainsi la nécessité d’acheter des accessoires supplémentaires. De plus, le système de backup peut atteindre les 100% de puissance même en sortie triphasé, offrant une solution robuste et fiable pour les résidences exigeantes.

Le X3 Mega G2 est l’onduleur idéal pour les petites et moyennes entreprises, avec des puissances allant de 40 kW à 60 kW.

Pour les installations industrielles de plus grande envergure, le X3 Forth offre des puissances comprises entre 80 kW et 150 kW, garantissant une flexibilité maximale dans l’intégration des systèmes solaires à grande échelle.

La dernière addition, le Grand HV, peut atteindre jusqu’à 350 kW, fournissant une puissance considérable pour les installations C&I de grande taille, rendant possible une indépendance énergétique accrue.

De plus, pour les besoins de stockage dans les applications industrielles, SolaX propose les systèmes de batteries ESS AELIOS et ESS TRENE, offrant des solutions de stockage haute performance et flexibles pour optimiser l’utilisation de l’énergie solaire produite.

Expertise, innovation et croissance, les atouts de SolaX Power

SolaX Power, déjà présent dans plus de 80 pays, est soutenu par une équipe mondiale d’experts en recherche et développement, comptant plus de 600 ingénieurs spécialisés dans les systèmes solaires et de stockage d’énergie. Grâce à plus de 100 000 m² d’usines équipées de technologies de pointe, SolaX garantit une capacité de production élevée pour répondre aux demandes croissantes du marché mondial, y compris en France. L’équipe française de SolaX Power qui se compose de plusieurs départements est placée sous la direction de Serge Guirlinger, spécialiste reconnu avec plus de 20 ans d’expérience dans le domaine solaire.