Arkolia, le cordonnier solaire bien chaussé

Arkolia dévoile les solutions énergétiques innovantes qui équipent son nouveau siège « vitrine » de Mauguio (34). Une installation référence pour un groupe qui compte parmi les acteurs majeurs du secteur des énergies d’origines renouvelables en France, affichant une hyper croissance confirmée et des résultats très performants ! De quoi faire mentir le dicton qui dit que ce sont les cordonniers les plus mal chaussés …

Arkolia a emménagé fin juillet dans son nouveau siège de Mauguio au cœur du territoire du Pays de l’Or aux portes Sud de Montpellier. L’entreprise s’est dotée d’un nouveau siège social pour accompagner sa croissance et accueillir ses équipes sur plus de 3 100 m² répartis sur trois niveaux.

Arkolia Alpha Park : un nouveau siège social à la pointe de l’innovation

Ce nouveau siège « vitrine » est un concentré des dernières technologies et ingénierie dans les énergies renouvelables. Il a été conçu pour répondre aux plus hauts standards en matière d’efficacité énergétique et de respect de l’environnement. Le bâtiment déploie ainsi toute l’expertise et les savoir-faire d’Arkolia en termes d’innovation et d’énergies intelligentes :

 Une Centrale photovoltaïque en toiture, assurant l’alimentation en électricité du bâtiment en autoconsommation et la revente du surplus : 600MWh en production associés avec un stockage sur batterie de 200 MWh. Ce modèle offre une indépendance énergétique et permet de redistribuer l’énergie excédentaire à l’échelle de la zone de PIOM.

 Deux ombrières de parking, alimentant respectivement les bornes de recharge VE du parking visiteurs et du parking silo collectif de la zone.

 Une station Superchargeurs, accessible au public 24h/24 et 7j/7 devant le site (4 points de charge pour une puissance cumulée de 360kWc). Cette station Superchargeurs pilote anticipe le prochain développement des stations “made by Arkolia” sur le réseau secondaire français (hors autoroutes).

A l’intérieur, les espaces de travail sont ouverts et modulables pour s’adapter aux besoins des collaborateurs. “De nombreux espaces de travail communs, des salles de réunion, des espaces détente, un vaste espace commun pour déjeuner tous ensemble ou coworker ainsi que des terrasses extérieures. Le tout invitant aux échanges et à la convivialité.” Le nouveau siège d’Arkolia rassemble sous son étendard toutes les énergies humaines, innovantes, performantes et se transforme en un puissant vecteur d’attractivité pour Arkolia et pour le territoire.

Arkolia affiche des résultats en progression de 10% sur le premier semestre 2024

2023 a été une année record pour Arkolia avec 190M€ de chiffre d’affaires enregistrés (soit une augmentation de 50% du CA par rapport à 2022 à 128 M€). L’année 2024 s’annonce encore en nette progression, affichant 100 m€ de CA sur le premier semestre 2024 et plus de 500 nouveaux projets construits par rapport au S1 2023. Le portefeuille sécurisé d’Arkolia atteint désormais près de 3 GWc. L’entreprise compte 230 salariés. Les recrutements se portent bien et accompagnent cette montée en puissance : Arkolia a vu une vingtaine de création de postes et la tendance se poursuit avec de nombreux postes en recrutement d’ici la fin de l’année. Pour rappel, le plan de croissance d’Arkolia portera progressivement l’entreprise vers le Gigawatt de puissance installée d’ici 2028. Le groupe est présent en France métropolitaine avec des implantations à Montpellier, Toulouse, Rodez, Nantes et Strasbourg.

Encadré

ALPHA Innovation : 1ère promotion en janvier 2025 !

Pour encourager l’innovation dans le secteur des énergies renouvelables, Arkolia a lancé son propre « collider » à destination des start-ups des EnR, visant à soutenir les entreprises et porteurs de projets qui travaillent sur des solutions énergétiques prometteuses. Arkolia offre un environnement propice à l’émergence et à la collision des idées innovantes, avec un accès à ses ressources techniques, un accompagnement personnalisé et des opportunités de financement. Le programme ALPHA Innovation constitue aujourd’hui le moteur et un accélérateur essentiel de la croissance d’Arkolia et de ses succès. Tout un espace du rez-de-chaussée de son nouveau siège est ainsi dédié à ce programme. Après un appel à manifestation d’intérêt lancé en juin dernier, la première promotion ALPHA Innovation constituée de quatre projets démarrera en janvier 2025. Ancré au coeur de l’ADN d’Arkolia, cet état d’esprit d’innovation s’insuffle à tous les niveaux de l’entreprise et fait émerger les collaborations, les produits, les services et les nouveaux usages pour demain. Arkolia se positionne aujourd’hui comme énergéticien intégré d’un bout à l’autre de la chaîne de production d’électricité verte, intégrant notamment une démarche d’innovation sur la mobilité douce et ses nouveaux usages.