EDF, H7 et l’INSA Lyon lancent les “Prix EDF Pulse AuRA” pour accélérer la décarbonation des entreprises par l’électricité

L’INSA Lyon s’associe à EDF et H7 afin de faire émerger des projets novateurs en matière de décarbonation en lançant les “Prix EDF Pulse Auvergne-Rhône-Alpes”. Ces Prix récompensent la recherche et l’innovation en faveur de la décarbonation par l’électricité. Les entreprises, start-up et chercheurs sont invités à candidater avant le 15 novembre 2024. A la clé : des financements, un accompagnement de la part d’EDF, la possibilité de collaborer avec des laboratoires INSA Lyon…

L’atteinte de la neutralité carbone passera par l’électricité, en substitution des énergies fossiles, et par la sobriété et l’efficacité énergétique. Pour les entreprises, elle est un levier de compétitivité incontournable.

« La décarbonation est l’enjeu climatique, sociétal et économique des prochaines années »

Pour accélérer la décarbonation des entreprises, les Prix EDF Pulse Auvergne-Rhône-Alpes ont été créés. L’objectif est d’identifier, accompagner et promouvoir des solutions électriques innovantes qui soutiennent les entreprises dans cette démarche. « La décarbonation est l’enjeu climatique, sociétal et économique des prochaines années. Nous sommes convaincus à EDF que l’électrification des usages en substitution des énergies fossiles est le meilleur moyen d’atteindre les objectifs que la France s’est fixés en matière de neutralité carbone. Dans cette bataille, l’innovation est un facteur déterminant qui permettra aux entreprises d’accélérer la réduction de leurs émissions de CO2 tout en gagnant durablement en compétitivité. Avec les prix EDF Pulse Auvergne-Rhône-Alpes, nous apportons notre expertise et notre expérience à la réussite de toutes les initiatives locales qui porteront les solutions pour un avenir neutre en CO₂ » explique Frédéric Sarrazin, Directeur EDF Commerce AuRA.

Trois prix dans trois catégories

Trois Prix pour accompagner les projets en fonction de leur maturité et de leurs besoins spécifiques. Les solutions proposées doivent permettre aux entreprises de décarboner grâce à l’électricité, en agissant sur le comportemental, l’aspect technique ou encore les processus. Les projets lauréats seront récompensés dans trois catégories :

- Le prix “Recherche” : pour les chercheurs ayant entamé des travaux sur la décarbonation par l’électricité, qui souhaitent obtenir un financement et travailler en étroite collaboration avec le service R&D de EDF

- Le prix “Amorçage” : pour les start-up ou jeunes entreprises qui souhaitent bénéficier d’un accompagnement sur la finalisation et la mise sur le marché de leur produit

- Le prix “Accélération” pour les start-up et entreprises ayant déjà un produit sur le marché, qui souhaitent accélérer leur croissance et améliorer leur visibilité

“Dans la première région industrielle et deuxième région économique de France, les Prix EDF Pulse Auvergne-Rhône-Alpes allient l’engagement d’EDF dans la décarbonation de ses clients, le savoir-faire de H7 dans l’accompagnement de start-up et l’expertise de l’INSA LYON dans l’enseignement et la recherche ” expliquent les trois structures partenaires. “La mission de H7 est de soutenir les projets à impact du territoire, de l’incubation à l’accélération. Au travers de ce partenariat, nous souhaitons permettre aux projets sélectionnés de se développer dans les meilleures conditions possibles et de confronter leurs pratiques au sein de notre communauté, composées d’experts, d’entrepreneurs et de fonds d’investissement ” explique Julien Marbouty, Directeur de H7.

« Accélérer le processus pour les entreprises »

Au total, trois solutions seront récompensées et bénéficieront, en fonction de leur besoin de :

- un accompagnement d’EDF, H7 et l’INSA LYON en fonction de l’état d’avancement du projet

- un accès au réseau de trois acteurs majeurs de la décarbonation, de l’innovation, de l’ingénierie et de la recherche avec des mises en relation qualifiées

- d’une valorisation au travers de la communication avant, pendant et après les Prix EDF Pulse

- un hébergement au sein de H7, accélérateur de start-up et lieu totem du numérique de la Métropole de Lyon.

“Nous sommes ravis de pouvoir, au côté d’EDF et H7, lancer un nouveau type de collaboration qui apporte des solutions concrètes sur un défi majeur pour notre société : la décarbonation. Notre école est résolument engagée dans la transition écologique et sociale. Grâce à sa recherche d’excellence, elle peut aider à accélérer le processus pour les entreprises mais également favoriser le développement d’idées de nos ingénieurs humanistes” explique Laurent Picheral, Directeur du Développement, des Partenariats Entreprises et de la Fondation INSA LYON. S’appuyant sur les expertises d’EDF, de H7 et de l’INSA Lyon, les nouveaux “Prix EDF Pulse Auvergne-Rhône-Alpes” permettent d’initier, encourager et soutenir l’innovation en région Auvergne-Rhône-Alpes mais également rapprocher des acteurs comme les entrepreneurs avec les chercheurs pour collaborer ensemble. Collectivement, nous devons œuvrer pour repousser les limites planétaires. »