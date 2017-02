SolarWorld AG renforce sa compÃ©titivitÃ© en priorisant la technologie de silicium monocristalline

Au cours de l’année, la société SolarWorld AG va réorganiser son activité afin que le groupe puisse s’imposer dans un secteur en rapide évolution. Pour cela, SolarWorld poursuit sa stratégie de qualité avec l’introduction d’un ensemble de mesures. Elle va se concentrer pleinement sur la fabrication et la vente de produits hautement performants reposant sur la technologie de silicium monocristallin et sur la technologie PERC (Passivated Emitter Rear Cell, cellule à émetteur arrière passif). La production de wafers, de cellules et de modules polycristallins sera arrêtée en cours d’année, en raison des rendements inférieurs générés par leur technologie.

SolarWorld Innovations, la société de recherche et développement interne au groupe, se concentrera sur des procédés augmentant la puissance et pouvant être combinés à la technologie PERC. Conséquemment au développement de la méthode PERC, SolarWorld propose dès à présent les modules Bisun qui transforment la lumière du soleil en électricité à la fois sur les faces avant et sur les faces arrière. « En acquérant des produits SolarWorld, affirme Frank Asbeck, président du directoire de la société SolarWorld AG, on doit recevoir de manière systématique de la haute performance. Nous resterons compétitifs en nous concentrant exclusivement sur une technologie solaire innovante avec la meilleure qualité, durabilité et puissance. »

Objectif : 2 GW à horizon 2019

Dans ce contexte de concentration, l’entreprise prévoie de regrouper les étapes de sa chaîne de valeur sur certains de ses sites de production : la cristallisation et la fabrication de cellules dans la ville d’Arnstadt en Thuringe, et la production de wafers et de modules à Freiberg en Saxe. Ceci doit permettre au groupe de faire des économies d’échelle plus rapidement, de réduire les redondances, de simplifier les processus et de créer ainsi de l’espace pour une croissance future.

Les unités de production plus petites d’Arnstadt pour les modules et de Freiberg pour les cellules seront délocalisées. Le site américain de Hillsboro ne fabrique d’ores et déjà que des cellules et des modules PERC. Ces mesures permettront de réduire les frais de production, de distribution et de gestion, ce qui se traduira par une réduction d’effectif d’environ 400 personnes d’ici 2019.

Parallèlement, SolarWorld investit chaque année plusieurs dizaines de millions d’euros pour renforcer et améliorer ses technologies hautement performantes. « Les mesures prévues permettront de réduire considérablement les coûts et d’augmenter l’efficacité, explique Frank Asbeck. Notre but est de ressortir plus forts de cette phase de marché difficile et d’augmenter notre volume des ventes de modules jusqu’à 2 gigawatts d’ici 2019. »

