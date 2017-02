DeuxiÃ¨me Ã©dition du championnat du monde cycliste des EnR : ce sera en 2018 et en Occitanie !

Ce devait être une gorgée de Juliènas en 2017, ce sera finalement une rasade de Corbières en 2018 ! La deuxième édition du championnat du monde cycliste des énergies renouvelables qui devait se dérouler en limite du vignoble du Mâconnais pour la Pentecôte 2017, a été décalé en 2018 et ceci pour deux raisons principales. La première c’est que la date retenue du week-end de la Pentecôte ne faisait pas l’unanimité parmi les sociétés. La Pentecôte est un week-end de fêtes familiales. De plus les organisateurs, et à leur tête Pascal Choffez de SunPower, n’ont pu trouver un accord sur une autre date en été avec le club de Villefranche-sur-Saône. L’autre raison c’est la difficulté de boucler le budget pour 2017 même s’il ne manquait pas beaucoup. C’est pourquoi l’organisation a décidé de reporter l’édition en 2018 et d’organiser désormais ce championnat tous les deux ans avec la volonté de donner une dimension plus internationale au championnat et la possibilité de permettre à des équipes étrangères de venir concourir. Pour l’édition 2018, l’organisation est en relation avec le club de Narbonne. L’édition devrait donc se tenir en juin 2018 en région Occitanie. Ce qui laisse quelques mois pour se préparer !