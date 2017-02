SolarWorld AG investit dans la production allemande de wafers en se dotant de scies Ã  fil diamantÃ©

La société SolarWorld AG améliore la qualité de production de ses wafers solaires en investissant à hauteur de dizaines de millions d’euros. Le wafer solaire à base de silicium est l’élément principal préalable dans la production des cellules solaires. Sur son site allemand de Freiberg, SolarWorld réalise la production de wafers solaires la plus importante d’Europe. Ce site de production est désormais équipé en particulier de scies à fil diamanté nouvelle génération du fabricant suisse Meyer Burger pour une capacité de wafers d’environ 500 MW. Les scies à fil diamanté permettent d’augmenter le rendement et la vitesse de production. Parallèlement, la baisse des pertes de matériau permet de diminuer les coûts et d’économiser les ressources.

Résultat : des wafers solaires d’une qualité particulièrement élevée qui sont ensuite utilisés par SolarWorld pour la production de cellules solaires hautement efficaces sur son site d’Arnstadt en Thuringe. L’objectif est de continuer à miser sur des produits de qualité supérieure, notamment pour se démarquer de la concurrence asiatique. « Plus la qualité et le rendement d’une installation solaire sont élevés, plus les coûts de la production énergétique par kilowattheure sont bas. C’est pourquoi nous continuons à miser à la fois sur la qualité supérieure et l’efficacité, avec la nouvelle technologie à fil diamanté, avec nos cellules solaires mono PERC et surtout avec nos modules bi-verre disposant d’une durée de vie extrêmement longue. Voilà ce qui fait de chaque installation SolarWorld un investissement rentable pour nos clients », explique Frank Asbeck, président du directoire de la société SolarWorld AG.

