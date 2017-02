100 000â‚¬ pour des micro-projets d'Ã©nergies renouvelables dans l'humanitaire

Pour la deuxième année consécutive, l’Agence des Micro-Projets, antenne de l’ONG La Guilde Européenne du Raid et Finergreen ont travaillé en collaboration pour lancer la Session de Dotations EnR 2016. Cette année, grâce au soutien de l’Agence Française de Développement et de 5 mécènes privés, l’Agence des Micro-Projets a alloué une enveloppe totale de 100 000 € pour récompenser les meilleurs projets de développement par les énergies renouvelables.

Déjà présent lors de la première édition de cette session de dotation, Solvéo Energie a renouvelé son engagement et a été rejoint par trois nouvelles entreprises : Cap Vert Energie, un producteur d’énergies renouvelables indépendant, E-Cube, un cabinet de conseil en stratégie dédié aux énergies et Ravetto Associés, un cabinet d’avocat parisien. A l’issu de l’instruction des dossiers par les entreprises mécènes et l’équipe de l’Agence des Micro-Projets, le jury a choisi à l’unanimité sept projets utilisant les énergies renouvelables comme moyen rapide et pérenne d’améliorer les conditions de vie des populations bénéficiaires.

Pose de panneaux solaires pour améliorer le système d’adduction d’eau potable dans 3 villages maliens, installations de bio-digesteurs pour des familles d’éleveurs de porc au Vietnam pour se chauffer à partir du lisier, création d’une cyberpirogue solaire pour rendre accessible les cours d’informatique et les formations à l’utilisation d’internet pour des collégiens béninois vivant autour du lac Nokoué ou encore mise au point d’un chauffage innovant dans une école du Haut-Atlas marocain grâce à l’utilisation de bio-combustibles

L’innovation, l’importance indéniable des énergies renouvelables dans la mise en place et la réussite de ces projets et les enjeux humains et de développement à relever ont séduit les membres du jury. Dans un souci de venir en aide aux populations les plus démunies, où qu’elles se trouvent, les projets sélectionnés se situent dans 5 pays différents, en Afrique et en Asie. Les dotations, allant de 4 000 à 10 000 €, ont été remises aux associations lauréates par monsieur Bertrand Piccard, pilote du Solar Impulse et parrain de l’événement pour la deuxième année, à l’occasion du 18ème Colloque du Syndicat des Energies Renouvelables.

Fondée en 2000, l’AMP est un programme de l’ONG La Guilde. Sa mission est d’aider au financement et à la mise en œuvre de petits projets de solidarité internationale. Depuis 2013, l’AMP bénéficie du soutien de l’Agence Française de Développement (AFD) pour financer une centaine de projets par an, avec des dotations pouvant aller jusqu’à 15 000 € par projet. Avec 1300 projets soutenus à ce jour, l’AMP a développé une expertise dans le domaine irremplaçable des actions de proximité, menées en partenariat avec des associations locales et aptes à produire des résultats concrets. Cette expertise fait aujourd’hui de l’AMP un centre ressource national pour les petites et moyennes associations françaises de solidarité avec les pays du Sud.

Plus d’infos…