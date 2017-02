SolarWorld reste en 2016 la marque leader en France selon une Ã©tude EuPD

En 2016, SolarWorld est de nouveau la marque de modules photovoltaïques la plus vendue et la plus connue sur le marché français. Cette conclusion a été rendue par l’étude actuelle « Global PV Installer Monitor 2016/2017* » menée par la société de recherche économique et commerciale EuPD Research et dont les résultats ont été publiés au mois de janvier.

D’après l’étude empirique réalisée par EuPD Research, 45 % des installateurs français sondés ont indiqué qu’ils avaient acheté des modules SolarWorld. Pour 22 % des installateurs, SolarWorld constitue la seule marque de modules présente dans leur éventail de fournisseurs photovoltaïques. Depuis la première enquête d’EuPD réalisée il y a quatre ans, SolarWorld obtient une fois encore la part de marché la plus importante, ce qui lui confère le statut de numéro un du marché.

Dans le cadre de l’étude d’EuPD, la société de recherche a interrogé des installateurs photovoltaïques qui couvrent les segments du marché de volumes faibles et de volumes importants. En outre, dans l’enquête de notoriété non soutenue, 66 % des installateurs ont mentionné le nom de la marque SolarWorld. Cette dernière bénéficie donc de la plus grande notoriété sur le marché.

« Un bilan CO2 positif et la qualité supérieure made by SolarWorld sont autant d’atouts appréciés par les clients français. La fiabilité élevée des modules, ainsi que leur faible dégradation et leur longévité sont synonymes de sécurité pour leur investissement. Elles se révèlent également rentables d’un point de vue financier grâce aux productibles importants fournis pendant la durée de vie de l’installation photovoltaïque », conclut Frank Asbeck, président du directoire de la société SolarWorld AG.

