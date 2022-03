SOLARWATT reporte dâ€™un an le lancement de son offre Â« Battery Flex Â»

Face aux difficultés d’approvisionnement des principaux composants électroniques, l’intensification de la concurrence, la hausse des prix des principales matières premières, ainsi que la crise géopolitique actuelle, SOLARWATT, un des principaux fabricants de panneaux photovoltaïques et de batteries solaires, réoriente sa stratégie 2022. Le groupe allemand concentre désormais son offre de stockage solaire en direction des marchés les plus concernés par les hausses significatives des tarifs de l’énergie électrique (Allemagne, Italie, Bénélux). Par conséquent, SOLARWATT reporte d’un an le lancement de son offre de stockage « Battery flex » en France. Premiers effets concrets d’une guerre qui bouleverse déjà les grands équilibres du marché énergétique mondial !