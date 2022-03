Â« OMY Â», le premier dÃ©shydrateur solaire pour fruits et lÃ©gumes lancÃ© par Solar Brother

La start-up varoise Solar Brother a développé OMY un séchoir solaire pour fruits, légumes et plantes 100 % en autonomie solaire ! Avec enthousiasme, les équipes de Solar Brother ont réalisé plusieurs prototypes et effectué de nombreux tests en France, dans le centre de développement du Var et sur Paris. Avec la collaboration de leurs amis et partenaires, Bernard Muller, concepteur solaire Allemand et Ferdinand, directeur de fredjoy au Congo. Après des mois de développement, OMY est fin prêt.

Aubergines, courgettes, tomates, poivrons, pommes, abricots, kiwis, OMY permet de sécher ces fruits et légumes, des algues aussi, afin de pouvoir faire le plein de vitamines tout au long de l’année. « C’est une solution parfaite pour préparer plusieurs et différents en-cas, mais également pour manger varié tout au long de l’année. Les saveurs restent intactes, toujours très riches en vitamines et durablement conservées » explique le fondateur Gilles Gallo.OMY, le séchoir solaire se présente comme une boîte en bois de forme pyramidale, équipé d’un miroir réflecteur, d’une tôle noire « absorbeur solaire », de deux caissons (un haut et un bas) et 7 clayettes de séchage, interchangeables pour s’adapter à chaque type d’aliment.

C’est un séchoir à courant d’air naturel, avec un ventilateur alimenté par un petit panneau solaire photovoltaïque afin de réguler facilement la température. « Il fonctionne grâce à l’énergie du soleil qui est renvoyé par le miroir placé à l’avant, à l’intérieur du capteur vers la plaque noire. Celle-ci transforme les rayons en chaleur. Cette chaleur conservée par la vitre monte progressivement, traverse toutes les claies et les aliments. La chaleur, associée au flux d’air, déshydrate les fruits », poursuit Gilles Gallo. Le dispositif permet ainsi de sécher jusqu’à 7 kg de fruits et légumes, entre 6 à 18 heures selon les aliments. La collecte réalisée actuellement sur Ulule devrait acter la production en série et le lancement commercial d’OMY!

www.youtube.com/watch?v=ynZJhXLMQRk&t=91s