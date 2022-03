Â« Il faut qu’on aille beaucoup plus vite dans la direction des renouvelables Â»

Frans Timmermans, premier vice-président de la Commission européenne, ancien ministre des Affaires étrangères néerlandais, a annoncé jeudi 3 mars sur France Inter que “la Commission européenne mettra sur la table une proposition la semaine prochaine pour créer une situation où l’on n’est plus dépendants de l’énergie provenant de Russie”. “Il faut qu’on aille beaucoup plus vite dans la direction des renouvelables, il faut qu’on produise notre propre énergie en Europe. C’est possible, ça prendra du temps”. Il faut “protéger les intérêts de nos citoyens, mettre tout en œuvre pour éviter une hausse des prix et assurer nos citoyens que nous sommes à leur côté, que l’Union européenne est une union qui peut les protéger. C’est une atteinte directe à notre sécurité, il faut réagir et on le fera ensemble en tant qu’Européens”.