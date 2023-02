Solarwatt renforce sa position sur le marchÃ© franÃ§ais du photovoltaÃ¯que

SOLARWATT poursuit son développement et enregistre un chiffre d’affaires 2022 de 17 millions d’euros en France. Une très forte croissance confirmée par la progression significative de la part du photovoltaïque dans le développement des énergies renouvelables en France et portée notamment par l’exposition des installations résidentielles, l’offre de l’entreprise sur ses panneaux bi-verre et ses solutions complètes de systèmes photovoltaïques / onduleurs. A l’occasion de ses 30 ans d’existence, SOLARWATT vise une croissance de son chiffre d’affaires supérieur à 30% en 2023 et ambitionne de doubler sa surface logistique tout en poursuivant sa position d’expert et son ancrage territorial.

« SOLARWATT a connu une croissance significative en 2022 grâce à un vif engouement aussi bien des particuliers que des professionnels, conscients des enjeux environnementaux et de l’urgence climatique et énergétique à laquelle nous devons faire face. Notre croissance a été également boostée par notre offre de panneau bas carbone et par le nouvelle réglementation 100-500 kWc. Nous avons élargi nos accords de distribution avec les plus grands fabricants de systèmes et d’onduleurs et augmenté nos stocks pour améliorer les délais » se réjouit Ian Bard, directeur technique et commercial de SOLARWATT France.

Une demande record dans tous les secteurs d’activités

En 2022, la croissance de SOLARWATT s’est notamment appuyée sur un contexte favorable et extrêmement porteur pour le développement des énergies solaires dans le mix énergétique, renforcé par la solidité d’un groupe européen qui célèbre ses 30 ans en 2023. Une demande record des projets d’installations dans tous les secteurs d’activités : résidentiel (50% du CA), industriel / tertiaire et agricole (nette progression des demandes de projets au dernier trimestre 2022). L’entreprise développe également des solutions pour recharger des véhicules électriques et alimenter une pompe à chaleur avec l’énergie solaire générée par un système photovoltaïque.

Des solutions en adéquation avec les défis de décarbonation et de réindustrialisation

En mars 2022, le groupe a lancé un nouveau panneau photovoltaïque « SOLARWATT Panel classic » labellisé bas-carbone, spécifique et dédiée au marché français. Cette innovation renforce l’engagement de SOLARWATT en faveur de la neutralité carbone. De plus, SOLARWATT produit ses systèmes photovoltaïques directement en Europe. L’entreprise possède, au siège en Allemagne, la plus grande usine de fabrication de panneaux bi-verre et de systèmes de stockage solaire en Europe.

Un accompagnement renforcé de son réseau d’installateurs

SOLARWATT s’appuie sur un réseau de 150 partenaires installateurs avec pour objectif d’un partenaire installateur dans chaque département de France. SOLARWATT a renforcé sa politique de recrutement pour atteindre un effectif de 16 collaborateurs en France d’ici fin 2023. « En 2023, nous souhaitons renforcer notre présence sur l’ensemble du territoire français et poursuivre notre engagement en faveur de la transition énergétique. Les technologies photovoltaïques sont aujourd’hui extrêmement matures mais nous devons rester vigilants face aux lourdeurs administratives et aux défis socio-économiques plus grands encore » conclut Ian Bard.

Encadré

Solarwatt fête ses trente ans

Fondé en 1993, Solarwatt est l’un des pionniers allemands de l’énergie solaire et un précurseur dans le domaine du couplage des secteurs alimentés en électricité solaire. L’entreprise développe et produit en Allemagne tous les composants essentiels d’une installation photovoltaïque, notamment des modules solaires d’une durée de vie extrêmement longue, des gestionnaires d’énergie intelligents et des solutions de stockage performantes. Solarwatt est notamment moteur d’innovation de la technologie des modules solaires bi-verre. Depuis 2013, l’actionnaire principal de Solarwatt est Stefan Quandt, impliqué dans l’entreprise depuis 1998. Au niveau du groupe, le chiffre d’affaires est passé de 160 millions d’euros en 2021 à 330 millions d’euros en 2022. Trente ans, trois chiffres :