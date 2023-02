H2V reÃ§oit la Palme dâ€™Or 2023 de la Transition Ã©nergÃ©tique

Fondé sous la IVème République, le Comité de France a toujours eu pour vocation de reconnaître et distinguer ceux qui contribuent, notamment, au prestige de la France, à la défense de l’environnement, mais aussi au rayonnement culturel, économique ou industriel de notre pays. « A l’issue de sa nouvelle session qui s’est tenue le 9 février dernier, le Comité a sélectionné H2V, pionnier de la production massive d’hydrogène vert pour recevoir la Palme d’Or 2023 de la Transition énergétique avec un Diplôme de Mérite et de Prestige National ».

Le Comité entend ainsi saluer en cette période incertaine, la contribution apportée par l’entreprise aux enjeux de décarbonation ainsi qu’à l’indépendance énergétique mais aussi également souligner l’importance des ETI qui, en parallèle des grands groupes, ont un rôle essentiel à jouer ». Depuis 2016, H2V relève le défi de produire de l’hydrogène vert pour remplacer l’hydrogène gris, décarboner l’industrie et la mobilité lourde, principaux émetteurs de CO2. H2V fait le choix de produire massivement pour optimiser les coûts et de développer un réseau de stations-service permettant d’avitailler l’ensemble du territoire. H2V investit et développe aujourd’hui pour répondre aux besoins énergétiques de demain.

Pour rappel, H2V est une filiale du groupe industriel français Samfi-Invest engagé depuis deux décennies en faveur de la transition énergétique : parcs éoliens avec Samwind, parcs solaires avec Samsolar, production d’hydrogène avec H2V, stations-service hydrogène avec Distry et les transports Malherbe dont une partie de la flotte roulera à l’hydrogène