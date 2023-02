Â« Sondage OpinionWay/Qualitâ€™ENR Â» : la confiance envers les EnR pour la production Ã©nergÃ©tique retrouve son niveau de 2021

Un an après le début de la crise énergétique causée par l’invasion de l’Ukraine par la Russie, les énergies renouvelables bénéficient comme toutes les filières d’énergie d’un soutien en hausse. Elles restent toutefois considérées comme les filières à développer en priorité au sein du système de production d’énergie français. Décryptage du « Sondage OpinionWay/Qualit’ENR » !

Pour pallier les fragilités du système énergétique Français révélées depuis le début de la guerre en Ukraine, les Français soulignent la nécessité de faire « feu de tout bois » pour alimenter les besoins pour le chauffage, l’eau chaude et l’électricité. Par rapport à la vague précédente du baromètre Qualit’EnR OpinionWay, toutes les filières de production d’énergie voient le soutien à leur développement augmenter. L’éolien terrestre (64%, +9 points) et le nucléaire (65%, +5 points) sont les filières qui bénéficient le plus de cette hausse. On note toutefois que le soutien à la filière nucléaire est plus intense : 29% des interviewés estiment qu’il faut tout à fait la développer, contre 19% pour l’éolien terrestre. D’autres filières ENR dominent toutefois encore ce classement : le solaire thermique (86, +1 point), l’hydraulique (84%, nouvel item) et les panneaux photovoltaïque (83%, +2 points). Les filières solaires sont particulièrement soutenues dans les régions du sud : 91% des habitants de Nouvelle-Aquitaine et d’Occitanie soutiennent le développement du solaire thermique, et respectivement 88% et 86% soutiennent le développement des installations de panneaux photovoltaïque.

Le solaire en confiance auprès des habitants du Sud

Réalisée juste après le début de la guerre en Ukraine (du 3 au 11 mars), l’édition 2022 du baromètre avait été marquée par une baisse globale de la confiance des Français dans les équipements de chauffage, de production d’électricité et d’eau chaude utilisant des énergies renouvelables. Cette année, la confiance se rétablit au moins partiellement pour chacune des filières testées. Les habitants des régions méridionales affichent une confiance nettement plus grande à l’endroit des équipements utilisant l’énergie solaire. 83% des habitants de Nouvelle-Aquitaine, 83% des habitants de PACA et 82% de ceux d’Occitanie ont confiance dans les panneaux photovoltaïque, tout comme respectivement 80%, 81% et 84% d’entre eux concernant un système solaire combinant chauffage et eau chaude.

Une question de prix… et d’impact environnemental

En termes de perception globale, une part stable des Français perçoit des aspects négatifs à l’utilisation d’énergies renouvelables pour le chauffage et la production d’eau chaude et d’électricité. La cherté demeure la caractéristique la plus citée par les Français (88%, +1 point), et une majorité des interviewés estime encore que ces énergies sont difficiles à installer (63%, -2 points) et ne fonctionnent pas toute l’année (61%, +1 point). Au-delà de ces points noirs, les Français valorisent de plus en plus l’impact environnemental de ces énergies (84%, +5 points). De surcroit, ils y voient également de plus en plus de bénéfices à en retirer à titre individuel. 80% estiment que ces énergies augmentent la valeur d’un bien immobilier (+4 points) et 57% qu’elles permettent d’investir son épargne (+6 points). La vision des ENR comme une bonne piste d’investissement pour son épargne progresse autant chez les interviewés aux revenus inférieurs à 2 000€ (59%, +5 points) que pour les interviewés plus aisés (56%, +6 points).

Les équipements utilisant les énergies renouvelables poursuivent leur diffusion dans les foyers français

Le niveau d’équipement en énergies renouvelables dans les résidences reste globalement stable : 45% des interviewés déclarent en être équipés (+1 point). L’intention de s’équiper se maintient également puisque 38% des Français déclarent en avoir le projet (+1 point). Plus précisément, l’équipement utilisant des ENR le plus répandu dans le foyer des Français est le chauffe-eau thermodynamique pour l’eau chaude (15%, +2 points). C’est également, avec les panneaux solaires photovoltaïques (18%) et le chauffe-eau solaire (16%), l’équipement à ENR dont les Français ont le plus le projet de s’équiper (14%). Les panneaux solaires photovoltaïques pour la production d’électricité sont l’équipement à ENR dont les Français se sont le plus équipés durant l’année 2022 (10%, +3 points). Les propriétaires de maisons sont encore largement en avance en termes d’équipement (61%), mais ceux vivant dans un appartement dont ils sont propriétaires ont commencé à s’équiper (+11 points, 26%), moins équipés que les propriétaires de maisons (61%), ont commencé à s’équiper puisqu’ils augmentent de 11 points.

Les ENR sont un moteur de la rénovation énergétique

Cette volonté de s’équiper d’équipements utilisant les énergies renouvelables tient de la perception positive dont celles-ci jouissent. Les Français s’accordent à penser que les logements équipés d’énergies renouvelables sont plus autonomes en énergie (82%), et que s’ils devaient réaliser des travaux pour remplacer leurs installations, ils choisiraient des équipements utilisant les énergies renouvelables (80%). D’ailleurs, plus de deux interviewés sur trois considèrent que les ENR sont un moteur de la rénovation énergétique au sein de leur région (69%, +2 points) et qu’elles sont même incontournables (77%, +2 points). E. L’aspect financier découlant de la rénovation énergétique pousse les Français à considérer la réalisation de travaux.

Près de 50% des Français inquiets de la hausse des prix

Face à la flambée des prix de l’énergie, près de la moitié des Français se dit inquiète quant à sa capacité à assumer ce surcroit de dépenses. Plus la moitié des Français se dit également incapable d’estimer la hausse des factures à payer pour l’énergie. Toutefois, pour réduire l’impact de la hausse des prix sur leur budget, la quasi-totalité des personnes interrogées ont mis en œuvre des mesures d’économie d’énergie. Les projets de rénovation énergétique ont fortement augmenté au cours de l’année, et nombreux sont ceux qui ont effectivement été réalisés. Comme les années précédentes, les enjeux financiers sont à la fois des moteurs et des freins pour la réalisation de ce type de travaux. Les dispositifs d’aide en la matière sont encore considérés comme trop opaques pour nombreux Français, et nécessitent un investissement plus marqué en termes de publicité et de sensibilisation. Enfin et pour conclure ce tour d’horizon, la confiance que les Français accordent aux installateurs est importante, toujours conditionnée en premier lieu par leur haut niveau de compétence, dont peuvent attester les labels et les certifications. La notoriété de ceux-ci progresse régulièrement, tout comme l’importance de la réputation en ligne des artisans. A ce titre 71 % des Français ont aujourd’hui confiance dans les installateurs de solutions de chauffage, d’eau-chaude et d’électricité : c’est un record (+2 points / 2022). Pour choisir leur installateur (plombier, chauffagiste, électricien, climaticien), les Français se tournent vers des professionnels disposant d’un label qualité ou d’une qualification (78 %), disposant de la mention RGE (77 %). Les professionnels de proximité implantés près de chez eux (72 %, +25 points en 9 ans) et ceux présentant de bons avis sur internet (57 %, +13 points sur 4 ans) progressent fortement.

Encadré

Méthodologie de l’étude

La douzième vague du baromètre « Les Français et les énergies renouvelables », réalisée pour Qualit’ENR, est destinée à observer et analyser l’évolution des comportements et opinions des Français concernant les équipements utilisant les énergies renouvelables au sein des foyers. Cette étude a été réalisée auprès d’un échantillon raisonné de 2 806 personnes. Il a été constitué selon la méthode des quotas, au regard des critères de sexe, d’âge, de catégorie socioprofessionnelle et de catégorie d’agglomération. Pour permettre d’analyser les résultats au niveau territorial, les populations de certaines régions ont été surreprésentées dans l’échantillon afin de disposer d’un nombre d’interviews suffisant. Le poids de chaque région a ensuite été corrigé dans l’échantillon global, afin que chacune retrouve son poids réel. Les résultats sont donc bien représentatifs de la population française âgée de 18 ans et plus. Les interviews ont été réalisées par questionnaire autoadministré en ligne sur système CAWI (Computer Assisted Web Interview). Les interviews ont été réalisées du 5 au 10 janvier 2023. Toute publication totale ou partielle doit impérativement utiliser la mention complète suivante : « Sondage OpinionWay pour Qualit’ENR » et aucune reprise de l’enquête ne pourra être dissociée de cet intitulé. OpinionWay rappelle par ailleurs que les résultats de ce sondage doivent être lus en tenant compte des marges d’incertitude : 0,8 à 1,9 points au plus pour un échantillon de 2 800 répondants. OpinionWay a réalisé cette enquête en appliquant les procédures et règles de la norme ISO 20252.