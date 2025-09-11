SOLARWATT rÃ©agit Ã  lâ€™arrÃªtÃ© sur la TVA Ã  5,5% pour les installations solaires

La publication de lâ€™arrÃªtÃ© sur la TVA Ã 5,5% pour les petites installations photovoltaÃ¯ques laisse un goÃ»t amer. La batterie physique, pourtant annoncÃ©e Ã plusieurs reprises, reste la grande absente du dispositif et ne reÃ§oit aucun soutien. Quant Ã la TVA Ã 5,5 %, elle nâ€™aurait pas permis dâ€™empÃªcher la suspension de lâ€™usine de production de lâ€™usineÂ de SOLARWATT enÂ AllemagneÂ Ã Â lâ€™Ã©tÃ© 2024 ou encore la disparition dâ€™acteurs industriels franÃ§ais.

La mÃ©thode de calcul de la note carbone des panneaux retenue, un seuil bas basÃ© sur des moyennes pays, minimise les efforts des usines les plus vertueuses et favorise les abus. De plus, lâ€™absence du label RGE comme critÃ¨re obligatoire interroge sur les garanties de qualitÃ© : aucun contrÃ´le clair nâ€™est prÃ©vu pour s’assurer que le matÃ©riel installÃ© correspond bien au devis. Dâ€™autre part, rÃ©duire lâ€™Ã©valuation dâ€™une installation photovoltaÃ¯que au seul panneau est rÃ©ducteur, en ignorant des Ã©lÃ©ments essentiels comme lâ€™onduleur, la batterie, les protections, le dimensionnement ou encore la qualitÃ© de la pose par un installateur et du suivi client.

Dans ce contexte incertain, leÂ systÃ¨me de gestion dâ€™Ã©nergie semble toutefois conforme aux critÃ¨res de lâ€™arrÃªtÃ© en tant que, et offre une solution pertinente pour piloter lâ€™autoconsommation Ã moindre coÃ»t et reste ouvert Ã lâ€™intÃ©gration future dâ€™une batterie, si la rÃ©glementation venait Ã Ã©voluer.