JP Energie Environnement inaugure la centrale agri-compatible de la Brande des Grands Cours Ã  Arpheuilles (18)

JP Energie Environnement (JPee) a inaugurÃ© mercredi 10 septembre dernier la centrale photovoltaÃ¯que au sol dâ€™Arpheuilles dont la derniÃ¨re tranche a Ã©tÃ© mise en service au printemps dernier. Le parc solaire de 57 hectares permet de produire 65 500 MWh par an destinÃ©s Ã approvisionner en Ã©lectricitÃ© verte et sur le long terme, trois acteurs majeurs – SNCF Energie, SociÃ©tÃ© GÃ©nÃ©rale et Orano -, dans le cadre de Corporate Power Purchase Agreement (CPPA). En cohÃ©rence avec lâ€™activitÃ© agricole du site, lâ€™intÃ©gralitÃ© de la centrale accueillera un cheptel ovin dâ€™environ 300 brebis.

Sur un sol en pÃ¢ture, le producteur indÃ©pendant franÃ§ais multi-Ã©nergies 100% renouvelables JPee a entrepris la construction dâ€™une vaste centrale photovoltaÃ¯que en 2023. Dâ€™une surface de 57 hectares, le site prÃ©voit une production annuelle estimÃ©e Ã plus de 65Â 500Â MWh (lâ€™Ã©quivalent de 29Â 460 personnes alimentÃ©es par an), et permettra dâ€™Ã©viter plus de 32Â 000 tonnes de CO 2 par an. Une activitÃ© qui gÃ©nÃ¨re aussi des retombÃ©es financiÃ¨res territoriales (fiscales et fonciÃ¨res) estimÃ©es Ã 338 950 â‚¬ par an, destinÃ©es Ã la commune dâ€™Arpheuilles, Ã la communautÃ© de communes CÅ“ur de France et au dÃ©partement du Cher. Une centrale dâ€™envergure permettant lâ€™approvisionnement Ã long terme de trois acteurs Ã©conomiques dâ€™importanceÂ !

Trois PPA signÃ©s avec des grands groupes

Lâ€™Ã©lectricitÃ© verte produite par la centrale de la Brande des Grands Cours approvisionne trois acteurs majeurs qui ont conclu avec JPee des contrats dâ€™achat direct dâ€™Ã©lectricitÃ© renouvelable dâ€™une durÃ©e de 20 ansÂ :

- Orano, acteur majeur du nuclÃ©aire, pour 16,3 GWh par anÂ ;

- Le groupe SociÃ©tÃ© GÃ©nÃ©rale, pour 16,7 GWh par an (soit entre 10% Ã 15% de la consommation annuelle des services centraux et rÃ©seau de la banque en France)Â ;

- SNCF Energie, filiale de SNCF Voyageurs, pour 32,4 GWh par an (soit les besoins Ã©lectriques annuels des trains circulant sur les relations Paris â€“ Bourges et Paris â€“ OrlÃ©ans).

Â« Ces partenariats significatifs et de long terme avec des entreprises franÃ§aises et lâ€™envergure de la centrale de la Brande des Grands Cours, illustrent notre compÃ©titivitÃ© et notre engagement en faveur de la transformation Ã©nergÃ©tique franÃ§aise.Â Â» explique Xavier Nass, PrÃ©sident Directeur GÃ©nÃ©ral de JPee.

Une bergerie et un cheptel ovin accueillis sur la centrale

Â« Agri-compatible Â», la nouvelle centrale de production dâ€™Ã©lectricitÃ© dÃ©carbonÃ©e veille Ã prÃ©server la vocation agricole du site. Un cheptel dâ€™environ 300 brebis, appartenant Ã un Ã©leveur local, Ã©voluera dans lâ€™intÃ©gralitÃ© du parc solaire. Â« Lâ€™Ã©tude que nous avons menÃ©e avec lâ€™INRAe au sein dâ€™une de nos centrales dans lâ€™Allier montre des baisses de tempÃ©rature jusquâ€™Ã 6Â°C sous les panneaux en pÃ©riode de canicule. Cela permet aux animaux de mieux se thermorÃ©guler et dâ€™amÃ©liorer leur bien-Ãªtre. Â», prÃ©cise Xavier Nass. A noter que la centrale est situÃ©e Ã proximitÃ© du siÃ¨ge de lâ€™Ã©leveur afin que ce dernier puisse avoir un contrÃ´le optimal sur son cheptel. Pour accompagner lâ€™Ã©leveur dans ce projet, JPee finance la construction dâ€™une bergerie de plus de 2 000 mÂ² sur site pour lâ€™ensemble du cheptel ainsi que lâ€™installation de lâ€™eau potable et de clÃ´tures autour et Ã lâ€™intÃ©rieur des 57 hectares (pour permettre Ã lâ€™Ã©leveur de rÃ©aliser du pÃ¢turage tournant). Tout le terrain sera remis en Ã©tat pour le bon dÃ©veloppement de lâ€™herbe (travail du sol, chaulage, rÃ©ensemencement des terrains, etc.).

EncadrÃ©

Elevage des brebis agri-PV compatible

Lâ€™Ã©levage de brebis est idÃ©al pour le pÃ¢turage en centrale photovoltaÃ¯que du fait de sa rusticitÃ© et son faible poids (il nâ€™abÃ®me donc pas les sols). La taille des animaux leur permet de circuler librement dans toute la centrale, y compris sous les panneaux. A lâ€™inverse, lâ€™effet Â« parapluie Â» des structures photovoltaÃ¯ques protÃ¨ge les animaux en cas de stress thermique, notamment lors de fortes chaleurs.