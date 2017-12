SolarWatt prÃ©sente Myreserve MATRIX Ã  Energaia

SOLARWATT France sera présent sur la salon Energaïa du 13 et 14 décembre 2017 à Montpellier dans le HALL B et sur le stand D02 pour vous présenter en grande première MyReserve MATRIX, la nouvelle génération de batterie extrêmement puissante jusqu’à 22kWh ! Dans ce cadre, l’équipe de SOLARWATT présente sur le salon souhaite rencontrer le maximum de professionnels pour leur présenter les perspectives ambitieuses à court et moyen terme de l’entreprise.

L’équipe sera fière de montrer à cette occasion MyReserve Matrix, primée à l’EES AWARD 2017, première place dans la catégorie Smart Energy Storage Residential des Solar + Power Awards 2017 à Amsterdam. « La batterie MyReserve Matrix constituent un exemple de solution simplifiée de stockage d’énergie, adaptable, flexible et robuste, qui prend en charge les besoins résidentiels et commerciaux de 2 kWh à 2 MWh» indique le communiqué de presse.

SOLARWATT France, filiale française du groupe industriel allemand, pionnier de l’industrie photovoltaïque s’est fait une jolie réputation grâce à ses modules photovoltaïques bi-verre et ses solutions clés de stockage d’énergie. La filiale française poursuit son développement s’appuyant sur une production fiable et robuste Made in Germany mais également sur son équipe R&D qui a développé de nouvelles solutions de gestion et de stockage de l’énergie, répondant aux enjeux de transition énergétique.