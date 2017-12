Pour tout savoir sur la gamme Huawei Smart PV Solution

A l’instar de l’an dernier et à la veille du salon Energaïa, le workshop sur la solution HUAWEI FusionHome se tiendra le 12 décembre 2017 à Montpellier à partir de 13h30. Ce workshop tournera autour de quatre thématiques : l’incontournable autoconsommation, les systèmes intelligents, le stockage et l’injection. Les experts de Huawei lèveront le voile sur de nombreuses innovations avant de partager un moment de convivialité avec l’ensemble des professionnels attendus en nombre à la découverte des produits d’un des leaders mondiaux de l’onduleur.

