Gironde Habitat, Inelia et Enedis mettent en service la premiÃ¨re installation d'autoconsommation collective de France

A Bordeaux, la résidence « Les Souffleurs », du bailleur social Gironde Habitat, dispose de la première opération d’autoconsommation collective en France. Au cœur d’un quartier en pleine transformation, cette première est le résultat d’un travail conjoint entre Gironde Habitat, bailleur social engagé dans le développement durable, Inelia entreprise spécialisée dans le développement de projets photovoltaïques, et le gestionnaire du réseau de distribution électrique Enedis (ex ERDF). Elle démontre l’engagement fort de ces partenaires en faveur de la transition énergétique. Elle a été inaugurée le vendredi 1er décembre en présence de Sigrid Monnier Directrice générale de Gironde Habitat, Rémi Cazamajour Président d’Inelia et Philippe Monloubou Président du Directoire d’Enedis. Pour l’heure, l’installation solaire de 36 kWc installée sur les toits de la résidence a été raccordée aux six compteurs des communs de l’immeuble.

Dès 2018, l’ensemble des résidents de cet immeuble de 60 logements sera également raccordé et pourra bénéficier de cette production locale et ainsi d’une diminution de leur charge personnelle cette fois. Après la mise en service, Enedis relève les données des compteurs Linky et, calcule les quantités d’énergie nécessaires à la mise en œuvre de l’opération, à partir des courbes de charges et des clés de répartition communiquées par la personne morale. Enedis les met ensuite à disposition de la personne morale et des différents parties prenantes. Et pour améliorer encore le taux d’autoconsommation Inelia ne manque pas d’idée comme un raccordement au siège voisin de Gironde Habitat. 3il est à noter que l’économie de charges serait dans ce cas là également reversée au profit des locataires » assure Nathalie Lalanne en charge du projet pour Inélia qui n’exclut non plus à terme un raccordement avec la petite supérette U Express du quartier. L’autoconsommation collective s’épanouit dans le foisonnement.

