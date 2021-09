SOLARWATT ouvre 3 nouveaux sites de production de panneaux PV et de systèmes de stockage d’énergie solaire

SOLARWATT annonce l’ouverture de la plus grande usine de fabrication de panneaux bi-verre et de systèmes de stockage solaire en Europe. Par cette opération, SOLARWATT participe activement aux ambitions de ré industrialisation du Vieux Continent. Sous l’égide du Green Deal !

Au total, SOLARWATT investira plus de 100 millions d’euros d’ici 2023 dans le développement de l’entreprise, dont environ 35 millions dans les trois nouveaux sites de production comprenant :

▪ Un bâtiment de 3 500 m² équipé pour produire près d’1 million de panneaux solaires bi-verre chaque année, soit 300 MWc.

▪ Deux nouvelles lignes de production d’une superficie de 2 500 m² et 300 m² dédiés aux systèmes de stockage solaire Solarwatt Battery flex, conçus en partenariat avec BMW.

“ L’ouverture des nouveaux sites de production est une étape importante pour l’entreprise. La demande de solutions photovoltaïques pour les particuliers et les entreprises augmente de plus en plus, et ce dans le monde entier. C’est pourquoi il est extrêmement important que nous disposions d’une industrie solaire forte, qui stimule l’innovation et offre des solutions permettant de produire et consommer une énergie propre aussi rapidement et facilement que possible. De cette façon, nous garantissons non seulement le respect des objectifs climatiques, mais nous créons également des emplois dans l’une des plus importantes industries d’avenir ” confie Detlef Neuhaus, Président Directeur Général de SOLARWATT.

Nouvelle ligne de production : deux panneaux solaires fabriqués par minute

Installée sur une surface d’environ 3 500 m² , la nouvelle ligne de production de modules solaires aura une capacité de 300 mégawatts crête par an. Elle produira environ 1 million de modules photovoltaïques chaque année, soit 2 par minute, permettant à près de 80 000 foyers d’être entièrement alimentés en énergie verte. Les panneaux bi-verre Solarwatt Panel vision, 100% fabriqués à Dresde en Allemagne, sont composés de cellules solaires protégées entre 2 couches de verre de 2 mm d’épaisseur. Ils sont ainsi plus robustes et durables que les panneaux standards. SOLARWATT utilise également des cellules solaires de plus grande taille sur cette nouvelle ligne de

production, ce qui lui permet de proposer des modules beaucoup plus puissants.

Une unité de production de stockage

À proximité immédiate de la nouvelle ligne de production de panneaux, une ligne moderne de production d’une superficie d’environ 2 500m² a récemment été construite pour le montage final du système de stockage solaire Solarwatt Battery flex. Développé avec le groupe BMW qui fournit à SOLARWATT les composants principaux, ce système de stockage intègre les cellules des batteries également utilisées dans les voitures électriques du groupe automobile. Un troisième site de production d’environ 300 m², exploité par Webasto, un équipementier automobile international, pour le compte de SOLARWATT, produit ces cellules de batterie. La production de systèmes de stockage démarre en ce mois de septembre et les premières unités de stockage seront livrées en France dans le courant du 4ème trimestre 2021.

Coupler les secteurs de l’énergie, de la mobilité et de la chaleur

“ La décarbonisation, c’est-à-dire l’abandon du carbone au profit d’une économie neutre en CO 2, est la grande question de notre époque. Sans système photovoltaïque puissant et intelligent, le passage à une économie neutre en CO 2 ne sera pas possible. Dans ce contexte, nous sommes fermement convaincus que SOLARWATT est parfaitement positionné pour l’avenir. Nous avons réorienté l’entreprise pour en faire une entreprise de systèmes autour des compétences clés de production, de stockage et de gestion d’énergie. SOLARWATT est le seul fournisseur européen à produire lui-même tous les composants d’un système photovoltaïque en Allemagne” poursuit Stefan Quandt, actionnaire principal de SOLARWATT et de BMW.

Le potentiel d’économies de CO 2 grâce au couplage réseau (électrique) est énorme. Un propriétaire qui utilise une voiture électrique et une pompe à chaleur avec une installation photovoltaïque et un système de stockage d’énergie réduit de façon significative ses consommations électriques au réseau. « Utilisée de manière intelligente et optimisée, l’énergie produite localement par les panneaux permet de couvrir une grande partie des besoins journaliers du foyer » conclut Ian Bard, Gérant, Directeur Technique et Commercial de SOLARWATT France.

SOLARWATT emploie actuellement 600 personnes dans le monde dont une douzaine en France et prévoit de créer 400 nouveaux emplois d’ici 2025.