Intersolar Europe ConfÃ©rence 2021 : gros plan sur les nouvelles technologies du PV et du stockage Ã©lectrique

Les systèmes photovoltaïques ou les centrales solaires à grande échelle associés aux systèmes de stockage électriques joueront un rôle de plus en plus important dans la gestion des réseaux et des congestions sur les réseaux, et deviendront le pilier des infrastructures énergétiques. Ils seront à l’honneur à l’Intersolar Europe Restart qui se déroulera du 6 au 8 octobre 2021 à Munich : la plateforme sectorielle la plus importante de l’industrie solaire présentera les nouveautés en matière de photovoltaïque (PV), de solaire thermique, de centrales solaires ainsi que d’infrastructures de réseaux et de solutions d’intégration des énergies renouvelables. L’Intersolar Europe Conference organisée en parallèle donnera la parole à des intervenants de renom qui s’intéresseront à la combinaison du PV et des systèmes de stockage dans le cadre de deux sessions communes avec l’ees Europe Conference.



Le développement accru des énergies renouvelables devient une nécessité urgente. Cela devient d’autant plus évident au vu de la crise climatique et de l’augmentation des besoins en électricité consécutive au couplage sectoriel. Pour que la transition énergétique et le nouveau monde de l’énergie puissent fonctionner, ces systèmes requièrent des dispositifs de stockage efficaces en plus du développement du solaire et de l’éolien.

Optimiser l’autoconsommation d’électricité solaire

Associer photovoltaïque et stockage d’électricité devient de plus en plus la norme, que ce soit pour optimiser l’autoconsommation d’électricité solaire, y compris pour la recharge de véhicules électriques, assurer l’alimentation sans interruption des entreprises industrielles, lisser les pics de la consommation d’électricité ou stabiliser le réseau et fournir d’autres services réseau. C’est pourquoi cette année les salons Intersolar et ees Europe Restart 2021 font la part belle au photovoltaïque associé aux systèmes de stockage à batteries.

Le photovoltaïque, thème tendance par excellence, offre de nombreuses nouveautés à découvrir et pas seulement dans le cadre d’un usage privé. La numérisation croissante des systèmes de stockage photovoltaïques modifie aussi le profil d’exigences du commerce et de l’industrie. Les installateurs doivent par exemple maîtriser l’utilisation des logiciels et la connexion au cloud. Dans le même temps, la numérisation ouvre de nouvelles possibilités, dans la maintenance préventive pour savoir s’il faut bientôt remplacer une batterie, par exemple. Le salon fournira des éclairages intéressants sur les multiples opportunités innovantes des technologies du photovoltaïque et de stockage.

Des sessions communes sur le photovoltaïque et le stockage à l’Intersolar Europe Conference

En parallèle du salon, l’Intersolar Europe Conference invite à participer à des présentations, ateliers et tables rondes. Cette conférence spécialisée s’intéressera aux tendances concernant les technologies de stockage d’électricité photovoltaïque. Avec l’ees Europe Conference, la conférence spécialisée d’ees Europe, le salon professionnel consacré aux batteries et systèmes d’accumulation d’énergie, l’Intersolar Europe Conference organise deux sessions qui creuseront la question du photovoltaïque associé aux accumulateurs : « Leading the Charge: Electrical Storage for Residential and C&I PV Systems » comprenant notamment des présentations sur la sécurisation de l’alimentation électrique de l’industrie. La discussion portera aussi sur les microréseaux commerciaux et industriels en zone urbaine sur la base d’expériences d’exploitants aux États-Unis ainsi que d’exemples pratiques sur la manière d’optimiser le rendement du photovoltaïque et de réussir la maintenance effective. « A Formidable Team: Utility Scale and Electrical Energy Storage » incluant entre autres des présentations sur l’utilisation dans les data centers, où de brèves coupures de l’électricité de l’ordre de la milliseconde peuvent déjà causer des problèmes, des réflexions sur les installations de grande taille et comment le big data y optimise l’efficacité des accumulateurs photovoltaïques ainsi que sur le dimensionnement idéal des systèmes de stockage à batteries qui sont couplés à de grandes installations photovoltaïques.

Au cours de ces sessions, les participants découvriront les applications possibles pour les accumulateurs domestiques comme pour les accumulateurs de grande puissance et comment optimiser l’exploitation des installations à l’aide de données agrégées et par le recours à l’intelligence artificielle et aux algorithmes. Les tendances internationales les plus récentes seront également mises en avant. En complément de l’Intersolar Europe Conference, l’ees Europe Conference propose un éclairage particulier sur les nouveaux développements technologiques, les tendances du marché et l’évolution des coûts des systèmes de stockage à batteries.

Intersolar Europe aura lieu du 6 au 8 octobre à la Messe München sous le nom d’Intersolar Europe Restart 2021, dans le cadre de The smarter E Europe.