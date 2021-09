Harmonâ€™Yeu : premier bilan annuel positif pour la communautÃ© Ã©nergÃ©tique dâ€™ENGIE

Un an après son lancement, ENGIE dévoile le premier bilan d’Harmon’Yeu, un projet d’autoconsommation collective unique en France. Dans le quartier de Ker Pissot, sur l’île d’Yeu, 23 maisons individuelles partagent l’électricité produite par les panneaux solaires installés sur le toit de 5 d’entre elles, ainsi qu’une batterie de stockage. Avec succès !

A l’issue des 12 premiers mois, les membres de la communauté Harmon’Yeu ont, en moyenne, consommé 97 % de l’électricité solaire produite et réalisé environ 140 € d’économies 1 sur leur facture d’électricité. Avec la deuxième année d’expérimentation, ENGIE propose de nouvelles fonctionnalités offrant aux participants un suivi de consommation encore plus précis.

Des résultats positifs, été comme hiver

Entre avril et septembre 2020, la communauté a atteint 30 % d’autonomie moyenne et jusqu’à 47 % d’autonomie maximale 3.Même en hiver, le 23 février 2020 par exemple, la communauté a pu profiter d’une autonomie maximale de 37 %.

Harmon’Yeu encourage citoyens et acteurs locaux à consommer moins et mieux

Le projet Harmon’Yeu a été conçu par ENGIE, en partenariat avec la mairie de l’Île d’Yeu, trois institutions locales et grâce à la volonté de ses habitants. Il s’inscrit pleinement dans la transition énergétique, à travers le développement des énergies renouvelables décarbonées et locales et les économies d’énergie. Ce projet fut le premier en France à intégrer plusieurs maisons individuelles productrices d’énergie, et une batterie de stockage commune, à l’échelle d’un quartier. Jacky, producteur, confie : « Cela a modifié complètement nos habitudes de consommation. On met souvent le lave-vaisselle ou le lave-linge le midi ou l’après-midi au lieu de le mettre la nuit. On essaie de caler nos appareils sur ce qu’on pense être le pic de production (exemple le chauffe-eau).

Je précise, je suis électricien ! »

Des nouveautés pour optimiser le confort de la communauté énergétique

Pour la deuxième année, ENGIE introduit des innovations pour faire évoluer encore davantage les modes de consommation. Pour un meilleur suivi de consommation, l’application mobile indique une estimation des économies 4 (en euros et en KWh). L’application envoie un signal d’alerte en cas de record de taux d’autonomie ou en cas de potentielle production excédentaire, afin d’informer les membres de la communauté et les inciter à consommer moins et mieux.

Les ambitions d’ENGIE pour aller plus loin

ENGIE étudie les moyens d’apporter de la flexibilité réseau 5 à la communauté énergétique ou de mettre à sa disposition une source d’énergie complémentaire. L’intégration d’une ou plusieurs batteries de véhicules électriques au sein de la communauté en est un exemple. ENGIE voit dans les communautés énergétiques une solution d’avenir au service de la transition énergétique.

1 Les participants ont été invités à confirmer les économies réellement réalisées sur leursfactures. Estimations hors taxes.

2Comprenant 23 membres, dont 5 d’entre eux sont à la fois producteurs et consommateurs d’électricité solaire.

3 Le 11/06/2021. Donnée concernant l’ensemble de la communauté.

4Pour un meilleur suivi de consommation, l’application mobile estimera vos économies.

5Capacité à moduler volontairement la puissance d’un ou plusieurs sites, à la hausse ou à la baisse durant une période donnée, pour pallier un déséquilibre sur le réseau électrique. Cette capacité de modulation peut passer