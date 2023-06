SOLARWATT franchit le cap des 10 millions de panneaux solaires installÃ©s dans le monde

SOLARWATT annonce l’installation de son dix millionième panneau photovoltaïque sur le toit d’une maison individuelle dans le comté de Suffolk, au Royaume-Uni. La puissance totale des 10 millions de panneaux SOLARWATT est actuellement d’environ 3 000 MWc. Plus de 600 000 ménages et entreprises à travers l’Europe ont choisi les systèmes photovoltaïques pour produire et gérer leur propre énergie solaire et durable.

SOLARWATT est un pionnier de l’industrie solaire, présent en Allemagne et en Europe depuis 30 ans. La société emploie 800 personnes dans toute l’Europe et dispose d’un réseau de 8 500 professionnels de l’énergie solaire qui s’associent à elle pour vendre et installer des solutions SOLARWATT haut de gamme dans plus de 10 pays européens, dont la France, le Royaume-Uni, l’Italie, la Scandinavie et l’Espagne. Sur 2023, la société basée à Dresde en Allemagne ambitionne de vendre environ 2,5 millions de panneaux en Europe.

Pionnier de la technologie bi-verre

Le système photovoltaïque installé dans le comté de Suffolk au Royaume-Uni se compose de 18 panneaux solaires bi-verre d’une puissance totale de 7,2 kilowatts crête. Dans le cas des panneaux bi-verre, les cellules solaires sont entourées d’une plaque de verre trempé à l’avant comme à l’arrière, les rendant plus durables que les panneaux conventionnels. « Nous sommes très fiers d’avoir donné naissance à la technologie bi-verre, il y a 25 ans, et d’avoir réussi à en faire une norme industrielle. Ce dix millionième panneau a été installé avec notre partenaire installateur prémium SOLARhome, » déclare Detlef Neuhaus, PDG de SOLARWATT. « Le principal critère d’achat d’un système solaire était le désir de disposer d’un système énergétique fiable, à l’épreuve du temps, qui maximiserait l’efficacité de notre consommation d’énergie personnelle. Le processus s’est déroulé sans problème du début à la fin. SOLARhome a été très attentionné tout au long du processus et nous avons été surpris de la rapidité avec laquelle l’installation s’est déroulée. Tout a été terminé en une journée, » comme l’indique la famille Firth.

Une gamme de panneaux élargie

SOLARWATT produit des panneaux depuis 1998, ce qui en fait un précurseur dans le secteur du solaire. L’entreprise accorde une garantie de produit et de performance de 30 ans sur les panneaux bi-verre. Cette année est également marquée par l’élargissement de la gamme de panneaux bas carbone SOLARWATT. L’entreprise propose désormais 2 panneaux bi-verre bas carbone d’une puissance nominale de 405 Wc et 1 nouveau panneau verre-film bas carbone d’une puissance nominale de 410 Wc. En un an, SOLARWATT a fait certifier « bas carbone » 4 gammes de panneaux solaires, et répond ainsi aux critères définis par la Commission de Régularisation de l’Energie (CRE) pour les appels d’offres sur les grandes centrales solaires de 100 à 500 kWc ainsi que les exigences du marché français en matière de production industrielle durable.