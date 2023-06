Canopée agricole de TSE : PcVue s’intègre au cœur d’ombrières photovoltaïques

En 2022, TSE a inauguré son premier site pilote photovoltaïque de 3 hectares situé à Amance en Haute-Saône. Une ombrière photovoltaïque d’une puissance de 2,4 MWc, soit l’équivalent de la consommation de 1 350 habitants, est installée sur des grandes cultures de soja, blé, seigle fourrager, orge d’hiver et colza. Aux manettes : le serveur d’acquisition PcVue…

Le projet a vu le jour suites aux contraintes de l’exploitation qui subit depuis plus d’une dizaine d’années des étés très chauds et arides. La canopée agricole développée par TSE a été sélectionnée par l’exploitant pour son principe d’ombrage tournant qui permet de lutter contre les conditions climatiques et de baisser la température sous l’ombrière en période estivale.

Mise en place de la canopée agricole d’Amance

La canopée agricole se compose d’une grande ombrière équipée de panneaux solaires avec des systèmes de tracker fixés sur des câbles à 5 mètres de hauteur au-dessus des champs. Un système de supervision est également mis en place afin de piloter l’orientation des panneaux en fonction des conditions météorologiques et pour l’automatisation complète de l’acquisition de données.

Le choix du SCADA (Supervisory Control & Data Acquisition) s’est porté sur la plateforme PcVue après une étude de marché menée par le Pôle Data & Optimisation de TSE, en charge de son implémentation. Plusieurs critères tels que la volonté de maitrise complète de la plateforme, la facilité de développement grâce à une solution solaire dédiée et la qualité de service du support technique ont permis de sélectionner la plateforme PcVue parmi plusieurs concurrents en lice.

Une base de données de 25 000 points

Sur site, la supervision gère une base de données de 25 000 points et permet un affichage optimisé des alarmes pour la résolution rapide de problème. L’architecture mise en place inclut un automate concentrateur aux fonctions distinctes qui communiquent avec le serveur d’acquisition PcVue. Cet automate assure le lien avec l’ensemble des équipements de transformation solaire ainsi qu’avec plusieurs boitiers communiquant NCU (Network Control Unit) pour le contrôle et le tracking de chacune des 612 tables qui composent la structure de la canopée. Des contrôleurs spécifiques couvrent les données à haute fréquence jusqu’à 10 millisecondes avec pour objectif d’alimenter des modèles mathématiques qui serviront aux potentiels futurs projets. Ces données très précises servent aussi à déterminer la réponse du système dans des conditions particulières.

Un partenariat avec l’école des Mines

Un partenariat avec l’école des Mines est en place depuis plusieurs mois pour traiter une partie des différents sujets liés au photovoltaïque, alors que les autres sont réalisés en interne. De multiples tests sont également effectués depuis la centrale photovoltaïque afin de garantir la pérennité de l’installation (tension des câbles, érosion potentielle du système des berceaux, etc.) Ce projet pilote du site d’Amance est le premier démonstrateur d’une durée de 9 ans pour TSE, 3 projets similaires sont en cours de construction tandis que 12 autres projets pilotes sont en phase de développement (construction 2024-2025) pour le spécialiste de l’énergie solaire.

youtu.be/75nzkNAVCgw