Solarwatt France a lancÃ© une procÃ©dure dâ€™alerte pour faire face Ã  des pertes dâ€™activitÃ©s

Le marchÃ© photovoltaÃ¯que franÃ§ais et europÃ©en traverse actuellement une pÃ©riode de fortes tensions, liÃ© Ã un contexte international tendu, ainsi quâ€™Ã une orientation budgÃ©taire et politique nationale marquÃ©e par les dÃ©cisions prises en mars 2025. Ce contexte affecte lâ€™ensemble de la filiÃ¨re photovoltaÃ¯que dont Solarwatt en France, fournisseur de panneaux photovoltaÃ¯ques et de batteries solaires. Un point sur le projet de restructurationÂ !

Afin dâ€™adapter sa filiale franÃ§aise Ã cette nouvelle rÃ©alitÃ© et de renforcer la soliditÃ© de son modÃ¨le opÃ©rationnel, le Groupe Solarwatt a engagÃ© un processus de restructuration accompagnÃ© par un cabinet indÃ©pendant. Les prochains mois seront consacrÃ©s Ã lâ€™optimisation de la structure de coÃ»ts, Ã lâ€™ajustement de lâ€™organisation et Ã lâ€™Ã©valuation du plan dâ€™affaires, conformÃ©ment aux enjeux du marchÃ© franÃ§ais.

Lâ€™ensemble des opÃ©rations reste pleinement assurÃ©.

Dans le cadre prÃ©vu par la lÃ©gislation franÃ§aise, Solarwatt France a donc ouvert, le 3 dÃ©cembre 2025, une procÃ©dure dâ€™alerte auprÃ¨s du Tribunal des affaires Ã©conomiques de Lyon. Cette dÃ©marche formelle, inscrite dans le dispositif lÃ©gal de prÃ©vention, vise Ã analyser la situation de lâ€™entreprise et Ã dÃ©finir les mesures nÃ©cessaires pour garantir sa pÃ©rennitÃ© Ã courts, moyens et longs termes. Cette dÃ©marche vise Ã envisager un Ã©ventuel nouveau mode de distribution, identifier des partenariats pertinents et des investisseurs afin de stabiliser le modÃ¨le Ã©conomique de la sociÃ©tÃ©. Pendant toute la durÃ©e de ce processus, lâ€™ensemble des opÃ©rations reste pleinement assurÃ©. Les commandes, les livraisons, le service aprÃ¨s-vente et lâ€™assistance technique se poursuivent normalement. Le rÃ©seau dâ€™installateurs, les partenaires et lâ€™ensemble des clients finaux peuvent continuer Ã compter sur la disponibilitÃ© des produits et sur lâ€™accompagnement des Ã©quipes.

La prioritÃ© demeure la continuitÃ© des activitÃ©s

Les collaborateurs, reprÃ©sentants commerciaux, techniciens et Ã©quipes support sont mobilisÃ©s pour rÃ©pondre Ã toutes les questions relatives Ã lâ€™offre et aux services et Ã la situation. Les engagements, ainsi que la confiance du rÃ©seau professionnel de Solarwatt France, constituent des atouts dÃ©terminants dans cette phase dâ€™adaptation. Solarwatt France informera ses partenaires et ses clients des Ã©volutions majeures de la procÃ©dure ainsi que des prochaines Ã©tapes. La prioritÃ© demeure la continuitÃ© des activitÃ©s et la construction dâ€™un modÃ¨le Ã©conomique durable pour Solarwatt France. La sociÃ©tÃ© reste rÃ©solument engagÃ©e dans le dÃ©veloppement de solutions fiables, durables et performantes pour accompagner la transition Ã©nergÃ©tique.