Eurocodes Tools sâ€™ouvre Ã  deux nouvelle gÃ©omÃ©tries dâ€™ombriÃ¨res pour le calcul des structures

Eurocodes Tools lance deux nouvelles gÃ©omÃ©tries pour le calcul structurel des ombriÃ¨res photovoltaÃ¯ques Ã lâ€™occasion dâ€™EnerGaÃ¯a 2025 : les ombriÃ¨res double-poteaux et portiques mono-pente non bardÃ©s. Des solutions innovantes pour des projets plus Ã©conomiques, plus performants et conformes aux Eurocodes, prÃ©sentÃ©es en avant-premiÃ¨re lors du salon de rÃ©fÃ©rence des Ã©nergies renouvelablesÂ !

Eurocodes Tools, solution digitale de calcul et optimisation de structures mÃ©talliques dâ€™ombriÃ¨res photovoltaÃ¯ques enrichit son logiciel Â« OmbriÃ¨res PV Â». Lâ€™entreprise confirme le dÃ©ploiement de deux nouvelles gÃ©omÃ©tries, permettant aux professionnels de la construction et de lâ€™Ã©nergie de concevoir des structures photovoltaÃ¯ques toujours plus performantes et Ã©conomiques. Ce lancement intervient Ã lâ€™occasion dâ€™EnerGaÃ¯a 2025, le salon international des Ã©nergies renouvelables, qui se tiendra les 10 et 11 dÃ©cembre 2025 au Parc des Expositions de Montpellier. Deux innovations majeures :

OmbriÃ¨res double-poteaux : conÃ§ues pour modÃ©liser des projets nÃ©cessitant de grandes structures, le logiciel permet dâ€™intÃ©grer des rampants pouvant aller jusquâ€™Ã 27 mÃ¨tres.

Portiques mono-pente non bardÃ©s : le logiciel introduit la possibilitÃ© dâ€™articuler les pieds de poteaux qui permet une rÃ©duction du volume des fondations amÃ©liorant ainsi la rentabilitÃ© des installations.

Parmi les avantages clÃ©s, on retiendra la rÃ©duction des coÃ»ts avec les fondations allÃ©gÃ©es et les Ã©conomies sur les matÃ©riaux, une puissance PV accrue grÃ¢ce aux gÃ©omÃ©tries optimisÃ©es pour maximiser la surface exploitable mais aussi la rapiditÃ© et la sÃ©curitÃ© via des calculs conformes aux Eurocodes, rÃ©sultats fiables et rapides. Sur le plan des applications, on peut noter les ombriÃ¨res pour parkings avec voies de circulation couvertes, pour poids lourds, gares routiÃ¨res et les activitÃ©s de loisirs type terrains de paddle, boulodromes, ou agricoles avec les voliÃ¨res.

Â

Â« Avec ces nouvelles gÃ©omÃ©tries, nous rÃ©pondons Ã un besoin croissant du marchÃ© : concevoir des structures photovoltaÃ¯ques toujours plus performantes, tout en maÃ®trisant les coÃ»ts et en garantissant la sÃ©curitÃ©. Notre objectif est dâ€™accompagner les professionnels de la construction et de lâ€™Ã©nergie dans la transition vers des solutions plus durables et Ã©conomiques. PrÃ©senter ces innovations lors dâ€™EnerGaÃ¯a 2025 est une opportunitÃ© unique de les faire dÃ©couvrir Ã lâ€™ensemble de la filiÃ¨re Â» se rÃ©jouit Andreas Semmel, PrÃ©sident dâ€™Eurocodes Tools. Â