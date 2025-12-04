1er bilan positif du partenariat INEA x SerenySun au service de la transition Ã©nergÃ©tique locale

En juin 2024, INEA, acteur de lâ€™immobilier tertiaire en RÃ©gions spÃ©cialiste Green Building, et SerenySun annonÃ§aient la signature dâ€™un partenariat visant Ã dÃ©velopper la production dâ€™Ã©nergie solaire sur le patrimoine de la fonciÃ¨re. 18 mois plus tardÂ : 14 centrales photovoltaÃ¯ques en service, 16.000 mÂ² solarisÃ©s et premiÃ¨res communautÃ©s dâ€™Ã©nergie activesÂ !

La fonciÃ¨re INEA a eu le souhait de maximiser sa contribution Ã la neutralitÃ© carbone â€“ conformÃ©ment aux engagements inscrits dans sa feuille de route RSE. Pour ce faire, elle sâ€™est appuyÃ©e sur lâ€™expertise de SerenySun, capable de piloter lâ€™ensemble des projets de A Ã Z, depuis le montage des centrales photovoltaÃ¯ques jusquâ€™Ã la gestion commerciale des communautÃ©s de consommateurs, en passant par le financement des infrastructures installÃ©es.

Un premier dÃ©ploiement rÃ©ussiÂ : 14 centrales photovoltaÃ¯ques en service Ã fin 2025

Fin 2025, la premiÃ¨re phase de ce partenariat est bouclÃ©e et 14 centrales photovoltaÃ¯ques sont dÃ©sormais en service sur lâ€™ensemble du territoire, reprÃ©sentant 16 000 mÂ² de surfaces solarisÃ©es et 4 MWc de puissance installÃ©e. La production dâ€™Ã©lectricitÃ© de ces centrales sera de plus de 4 GWh par an, soit la consommation moyenne de plus de 1 000 foyers franÃ§ais. Â«Â Ce partenariat nous permet d’accÃ©lÃ©rer notre stratÃ©gie commune de dÃ©ploiement dâ€™opÃ©rations d’autoconsommation collective de grande envergure. L’objectif est de valoriser localement l’Ã©nergie produite en impliquant les participants dans un projet fÃ©dÃ©rateur au niveau du territoire. Pour les locataires dâ€™INEA et autres consommateurs Ã proximitÃ©, c’est une solution clÃ© en main, simple, sans investissement financier, ni installation technique, qui permet en outre une rÃ©ponse Ã la volatilitÃ© des prix de l’Ã©nergieÂ Â» explique Donald FranÃ§ois, PrÃ©sident de SerenySun.

Le pari gagnant de lâ€™autoconsommation collective

Ces centrales photovoltaÃ¯ques sont exploitÃ©es sur le modÃ¨le de lâ€™autoconsommation collective, permettant dâ€™alimenter en Ã©nergie renouvelable les locataires des bÃ¢timents dâ€™INEA et de valoriser le surplus dâ€™Ã©nergie auprÃ¨s des consommateurs potentiels implantÃ©s Ã proximitÃ© (entreprises, acteurs publics, particuliers), Ã des prix compÃ©titifs car non soumis aux fluctuations du marchÃ© de lâ€™Ã©nergie. Ce choix de lâ€™autoconsommation collective, audacieux il y a deux ans, se rÃ©vÃ¨le particuliÃ¨rement pertinent aujourdâ€™hui, au regard de la baisse des bÃ©nÃ©fices liÃ©s aux mÃ©canismes de soutienÂ classiques (revente Ã EDF Obligation dâ€™Achat). Â«Â La politique de solarisation dÃ©ployÃ©e depuis plus de deux ans sur notre patrimoine traduit notre engagement, pionnier et constant, en faveur du Green Building, et la mise en service effective de nos premiÃ¨res centrales photovoltaÃ¯ques lui donne une rÃ©sonnance concrÃ¨te. GrÃ¢ce au partenariat original nouÃ© avec SerenySun, nous rÃ©pondons aux nouvelles exigences rÃ©glementaires bien sÃ»r, mais surtout nous pÃ©rennisons la valeur de nos bÃ¢timents tout en apportant un nouveau service Ã nos locataires et aux territoires dans lesquels nous investissons Â» prÃ©cise Karine Dachary, Directrice gÃ©nÃ©rale adjointeÂ dâ€™INEA. Pour la suite de leur partenariat, INEA et SerenySun entendent faire grandir les communautÃ©s dâ€™Ã©nergie crÃ©Ã©es autour de ces 14 premiÃ¨res centrales et poursuivre la solarisation du patrimoine de la fonciÃ¨re, de maniÃ¨re Ã accroitre le triple impact positif â€“ territorial, Ã©conomique et environnemental â€“ de leur collaboration.