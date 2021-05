SOLARWATT fournit son plus grand système de stockage solaire de France sur le toit du bâtiment des archives de Périgueux

SOLARWATT a été retenu par AGIRENERGY dans le cadre d’un marché de travaux lancé par le Conseil Départemental de la Dordogne, pour fournir son système de stockage MyReserve sur le bâtiment des archives de Périgueux. La capacité de 60 kWh est la plus importante installée en France en solution SOLARWATT. De quoi atteindre des records d’autoconsommation !

Avec une consommation électrique annuelle s’élevant à 220 000 kWh, le bâtiment des archives de Périgueux a fait l’objet d’une réflexion globale pour améliorer son efficacité énergétique. Soutenu par la Région Nouvelle-Aquitaine et piloté par le CRER (Centre Régional des Energies Renouvelables à La Crèche), le Département a lancé un marché de travaux, en juillet 2019, pour la réalisation et la maintenance d’une installation solaire avec stockage. AGIRENERGY, partenaire installateur de SOLARWATT, a été sélectionné pour la réalisation de ce projet d’envergure. Les critères de sélection étaient : la qualité des composants de l’installation, l’expérience de l’installateur et le tarif.

92% d’autoconsommation

A l’automne 2020, la solution de stockage MyReserve de SOLARWATT, associée à l’EnergyManager Pro, dispositif intelligent de gestion d’énergie, ont été installés et mis en service par l’installateur avec l’appui du service technique de SOLARWATT. Dans cette opération, le système de stockage de SOLARWATT devrait permettre au Département de stocker jusqu’à 15 000 kWh et ré-utiliser localement entre 16% et 18% de cette énergie par an. Le stockage solaire SOLARWATT permettra aux archives de Périgueux d’atteindre 92% d’autoconsommation et de diminuer sa facture d’électricité de 20%. « Ce projet d’envergure va nous permettre d’atteindre 37% d’indépendance énergétique tout comme notre taux d’autoproduction estimé lui aussi à 37%. Nous continuons de manière concrète à développer les projets en faveur de l’économie circulaire et les énergies renouvelables » Guillaume Guichard, Ingénieur Technique au Département de la Dordogne.

Des contraintes techniques surmontées par la technologie

« Le projet comportait de nombreuses spécificités : accueil du public, localisation dans une zone protégée par les Bâtiments de France, forte consommation électrique du bâtiment, … ainsi que des contraintes techniques importantes comme le zéro injection réseau et la non-visibilité des panneaux depuis les alentours. Après une étude poussée, nous avons proposé une solution photovoltaïque avec stockage permettant à la fois de satisfaire le cahier des charges de notre client et d’assurer une excellente prestation avec du matériel éprouvé » confie Yannick Seyral, Dirigeant d’AGIRENERGY. Ian Bard, Directeur Technique et Commercial, gérant de SOLARWATT France, ajoute : « Nous sommes fiers d’avoir accompagnés notre partenaire AGIRENERGY et le Département de la Dordogne. C’est une très belle référence qui témoigne de la capacité de SOLARWATT à fournir des solutions techniques pertinentes mais également la capacité à travailler en étroite collaboration avec les équipes techniques de ses installateurs. Ce projet représente pour nous la capacité de stockage solaire la plus importante réalisée en France à ce jour sur un même site, avec 60 kWh. La modularité de notre système MyReserve permettrait d’atteindre même 72 kWh ».

Encadré

L’installation en quelques chiffres

En complément du système de stockage MyReserve de SOLARWATT, l’installation photovoltaïque est composée de :

228 panneaux solaires d’une puissance totale de 80 kWc

Système de montage innovant IRFTS FlatRoof

Onduleurs SMA Sunny Tripower Core1 et 25 000TL

Coffrets de protection électrique Kamase

www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6788471519786909696/