Hello Watt, le conseiller énergie des particuliers, intègre le très sélectif programme “French Tech – Green20”

Dévoilé par Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique et Cédric O, secrétaire d’État chargé de la Transition numérique, le programme French Tech – GreenTech20 offre un accompagnement conçu pour les startups françaises en capacité de devenir des leaders technologiques de la transition écologique. HelloWatt, le conseiller énergie des particuliers, en est un des heureux lauréats…



Être sélectionnée pour la première édition du programme est un beau succès pour la startup Hello Watt qui propose plusieurs services aux particuliers, avec le but de repenser la consommation énergétique et de donner le plus simplement possible les clefs de compréhension du marché aux consommateurs.

Hello Watt, le startup qui révolutionne la consommation énergétique

Avec sa plateforme web, fondée sur les données des compteurs communicants Linky et Gazpar, Hello Watt s’est donné pour mission de redonner aux particuliers le contrôle de leur consommation d’énergie grâce à différents services : comparateur, achats groupés, autoconsommation solaire, rénovation énergétique et une web-app pour suivre et maîtriser sa consommation. “ Notre sélection dans la promotion French Tech – GreenTech20, vient saluer le business model et la croissance d’Hello Watt que les équipes et nos clients ont construit ces dernières années. Nous sommes heureux d’aligner nos convictions écologiques avec l’ambition de la FrenchTech et du gouvernement. Il y a encore de nombreux challenges à relever et ce programme d’accompagnement nous soutient dans nos ambitions.” , déclare Sylvain Le Falher, co-fondateur et CEO d’Hello Watt.

150 postes à pourvoir d’ici fin 2021

Parce qu’une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, Hello Watt ambitionne d’augmenter ses effectifs d’ici la fin de l’année 2021 et projette de créer 150 nouveaux postes. Ce plan de recrutement est prévu en priorité pour soutenir la croissance de la startup (marketing & acquisition, renforcer l’équipe Tech ou encore les rangs des conseillers Énergie & Rénovation), mais aussi pour un développement à l’international.

www.hellowatt.fr/