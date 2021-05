La Tour Elithis Danube à énergie positive de Strasbourg livre ses résultats après 3 ans d’exploitation

Achevée en 2018, la Tour Elithis Danube à énergie positive située à Strasbourg, comptant 63 logements, démontre par ses résultats que la facture d’énergie de 0 €, associée à un bilan carbone neutre, peut être atteinte à grande échelle. Et le solaire photovoltaïque d’y contribuer pour une grande part !

La Tour Elithis Danube à énergie positive produit plus d’énergie qu’elle n’en consomme. Elle permet un gain de pouvoir d’achat de 1 400 € en moyenne par an à la majorité de ses habitants qui ont une facture énergétique de 0 €. Pour plus de la moitié d’entre eux, la facture devient même une recette, puisque ces ménages perçoivent en moyenne 36 € par an grâce à la vente de leur surplus d’énergie solaire.

La neutralité carbone atteinte avec 30 ans d’avance sur la réglementation européenne

Avec Elithis, la neutralité carbone est atteinte dès maintenant. Diminution des émissions de CO2 réduites à 3.5 kg de CO2 /m2.an, soit une division par 18 par rapport à celles émises dans un logement du parc existant (source Ademe, Climat, Air et Énergie Édition 2018). Pour sa surface habitable, la Tour Elithis Danube permet d’économiser 250 tonnes de CO2 par an. C’est-à-dire l’équivalent de 2,5 millions de kilomètres parcourus en voiture, soit 65 fois le tour de la terre. La production moyenne annuelle d’énergie renouvelable d’origine photovoltaïque (kWh) dépasse les besoins de la tour en couvrant 108 % de ses besoins dont ceux des ménages occupants.

Une production d’énergie solaire en façades et toitures

L’ensemble de l’installation de production d’énergie solaire intégrée en façades est réalisé sur-mesure. La façade Sud est équipée de 405 m² de panneaux photovoltaïques sur supports verriers jouant le rôle d’ombrières en filtrant l’intensité du soleil. La façade Est est, quant à elle, équipée de 385 m² de panneaux sur backsheet et ribons noirs afin de se fondre dans le vocabulaire graphique des façades imaginé par l’agence d’Architectes XTU. La production annuelle d’énergie en provenance des façades est de 82 200 kWh. Les toitures sont quant à elles équipées de 443 m² de panneaux photovoltaïques aux dimensions standards, posés à plat. La toiture du R+16 et la toiture de l’excroissance des bureaux produisent 85 300 kWh annuel. La puissance crête installée totale de la centrale photovoltaïque est de 219.1 kWc.

Une accélération de la transition écologique

Ainsi dotée, la Tour Elithis Danube est un bâtiment qui contribue à accélérer la transition énergétique. Ainsi, à titre d’exemple, l’énergie économisée chaque année par la Tour Elithis Danube par rapport à un bâtiment du parc existant, pourrait alimenter les réfrigérateurs de 2 043 ménages sur une année. Un détail, et non des moindres ! Les constructions à énergie positive d’Elithis sont au même coût que celles des immeubles ordinaires. La Tour Elithis Danube lutte contre l’artificialisation des sols : les besoins de surface au sol sont divisés par 4 par rapport à un projet « classique ». La réversibilité d’usage est pensée sur le long terme (plus de 3 générations). Pour Thierry Bièvre, Président-Fondateur d’Elithis : “Les résultats de la Tour Elithis Danube sont conformes à nos objectifs de revaloriser le pouvoir d’achat des ménages en leur permettant de ne plus payer de factures d’énergie, tout en bénéficiant de logements plus sains et confortables offrant une meilleure qualité de vie. Elithis innove pour développer ce concept qui permet de vivre mieux, à moindre coût, tout en préservant l’environnement.”

Encadré

Les chiffres clés :

❏ Une facture énergétique de 84 € par an en moyenne (20 fois moins élevée que la moyenne française)

❏ 6 ménages sur 10 ont une facture énergétique de 0 € et gagnent 36 € par an en moyenne grâce à la vente de leur surplus d’énergie renouvelable

❏ 108 % des besoins énergétiques de la tour sont produits par les panneaux photovoltaïques sur les façades et les toitures

❏ Pour sa surface habitable, la Tour Elithis Danube permet d’économiser 250 tonnes de CO2 par an.

❏ 63 logements sur 16 étages dont 3 étages de bureaux