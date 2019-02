SolarWatt fait jouer et gagner les installateurs Ã  BePositive

Du 13 au 15 février, l’équipe SOLARWATT invite les installateurs, uniquement les installateurs à jouer et à gagner des cadeaux. Un quizz attend ainsi les installateurs sur le stand de la marque. En cas de réponses correctes et de bulletin tiré au sort, est susceptible de gagner + 1 Umbrasolar IRFTS

+ 1 module bi-verre Vision 60M ou 2 modules Eco + 1 veste softshell

+ 1 paire de lunettes de soleil soit le 1er prix d’une valeur supérieure à 600 €HT.

Soit au choix : 1 paire de lunettes de soleil, 1 paire de gants tactiles, 1 étui de portable étanche. Le tirage au sort se déroulera tous les jours à 16h30.

Outre cette opération avec les installateurs, l’équipe de SOLARWATT sur le stand 6L30, accueillera les clients potentiels pour tester la nouvelle application 3D Solarwatt Experience sur grand écran, découvrir les nouvelles puissances des modules Vision et la nouvelle gamme Eco, la batterie MyReserve, l’Energy Manager X, les solutions de ses partenaires Fronius, IRFTS, KEBA et Kamase et bien sût pour échanger avec des professionnels expérimentés.

