2019 sera l'annÃ©e de garanties augmentÃ©es, forte puissance et efficience pour AU Optronics anciennement BenQ

Lancé à l’été 2018, le nouveau module SunBravo MultiBusbars PM060MB4/PM060MW4 d’AUO (ex BenQ) rencontre un joli succès auprès des installateurs à la recherche de modules de qualité, de fortes puissances et haute efficacité.

Fort de son expérience et de sa maitrise de la fabrication de cellules ( N Type , P Type , PERC ), AUO propose désormais le module SUNBRAVO (Multi-Busbar ou Multi-Busbar omnibus). La nouvelle cellule de type M4, à technologie PERC, équipée de MultiBusbars (wire fils de cuivre rond), permet d’atteindre dès aujourd’hui des puissances de 330 Wc en 60 cellules. La structure mécanique et le design du module ont aussi été améliorés, permettant d’atteindre des résistances mécaniques statique de 6000 Pa (neige) et 5400 Pa (vent) et dynamique de 4800 Pa, autorisant ainsi des installations, certifiées et reconnues par les bureaux de contrôles, dans les environnements les plus exigeants comme les zones cycloniques.

Un Full Black esthétique

La Version Full Black à 320 Wp est très esthétique et en fait le module idéal pour les installations résidentielles. Il s’agit dont d’une technologie de nouvelle génération qui améliore à la fois la puissance et la fiabilité. Pour les applications en toiture, le module SunBravo est certifié avec les plus grands fabricants de systèmes d’intégrations du marché par le biais d’ETN, ATEC, ATEX. Ces certifications sont en cours d’extensions aux ombrières de parking.

Garanties 20 ans

Avec un design 100% réalisé à Taiwan et des caractéristiques électriques et mécaniques accrues pour ses nouveaux produits, AU Optronics avance un nouvel argument de taille sur le plan commercial avec le passage à 20 ans de garantie matérielle pour ses modules AUO MBB SunBravo en toiture, dès le mois d’avril, pour les versions à fond blanc, les versions fond noir / full-black suivront avant l’été 2019. Cette extension de garantie matérielle s’accompagnera aussi d’une progression des garanties de performance dans le temps. Point important, toutes les garanties des produits AUO sont directement portées par la maison mère.

AUO se voit de nouveau décerné la classification Top Brand.

Réalisée par le cabinet d’études de marchés et d’études économiques allemand EuPD Research, l’évaluation se base sur les recommandations d’installateurs en Europe, évalue chaque année la gestion de la marque des fabricants de panneaux solaires en Europe.

Encadré

Quid d’AUO ?

AU Optronics est un leader mondial des solutions optoélectroniques ainsi que le premier fabricant pur d’écrans LCD TFT à avoir été coté à la bourse de New York (NYSE). AUO a généré un chiffre d’affaires de 307,63 milliards de NT $ en 2018 et emploie aujourd’hui plus de 43000 personnes dans le monde, réparties à travers Taïwan, la Chine continentale, le Japon, Singapour, la Corée du Sud, les États-Unis et l’Europe.

AU Optronics a intégré en 2010 le Dow Jones Sustainability World (DJSI), et y est présent pour la neuvième année consécutive. Le DJSI est calculé conjointement par les institutions de renommée internationale Robeco SAM et à S & P Dow Jones. C’est la première référence objective pour le suivi du meilleur indice de responsabilité sociale des entreprises dans le monde, et également le plus en vue de développement durable des entreprises aujourd’hui.

