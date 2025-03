SOLARWATT confirme sa croissance en France et renforce ses ambitions pour 2025

Malgré le coup de vent froid et les objectifs réduits annoncés par le gouvernement sur la filière solaire, SOLARWATT renforce ses ambitions et sa volonté de croissance. La filiale française basée à Lyon depuis 2010, se distingue par l’atteinte de 10 % du chiffre d’affaires du groupe allemand, assurant ainsi une stabilité qui favorise la poursuite de son développement. À l’occasion de BEPOSITIVE 2025, SOLARWATT concrétise ses projets et présente ses nouvelles solutions technologiques pour la production, l’optimisation, le pilotage et le stockage de l’énergie solaire.

En 2024, SOLARWATT a réalisé 10 % du chiffre d’affaires du groupe allemand permettant à la filiale française de poursuivre sa croissance et de renforcer sa place sur le marché du photovoltaïque en France avec notamment le développement d’une nouvelle solution innovante et globale de gestion de l’énergie électrique dédiée aux propriétaires d’habitations et d’entreprises, partout en Europe mais aussi une croissance sur les services et les solutions de SOLARWATT pour être au plus proche des professionnels et des exploitants de solutions solaires. « SOLARWATT a connu une croissance constante en 2023 et 2024 grâce à un engouement aussi bien des particuliers que des professionnels, conscients des enjeux environnementaux, de l’urgence climatique et énergétique à laquelle nous devons faire face. Notre croissance a été également boosté par le lancement de notre offre complète SOLARWATT Vision. Avec 100 % de produits SOLARWATT, couvrant la production, la gestion, l’optimisation, le pilotage ou encore le stockage d’énergie solaire, nous confirmons notre légitimité dans le marché du photovoltaïque et ainsi assurons le développement de la filiale française. Malgré la pression de la concurrence asiatique, et dans un contexte difficile, nous sommes fiers de poursuivre notre développement et d’enregistrer une telle performance. » confie Ian Bard, Directeur Général de SOLARWATT France. Cette croissance est également concomitante avec le renouvellement et l’augmentation de l’équipe commerciale afin de développer le marché sur l’ensemble du territoire.

Un développement qui se concrétise avec de nouvelles solutions

Face à l’explosion massive des installations photovoltaïques et un intérêt croissant pour les EnR, SOLARWATT élargit sa gamme de solutions technologiques autour de l’énergie solaire photovoltaïque avec « SOLARWATT vision ». SOLARWATT intègre tous les secteurs de l’énergie combinant électricité, chauffage et mobilité dans un seul système énergétique intelligent géré dans un écosystème unique tout en un comprenant :

Une gamme d’onduleurs dotés de fonctions avancées de surveillance et d’optimisation ;

Des panneaux photovoltaïques de dernière génération bi-verre ;

Un système de stockage d’énergie conçu avec des composants de qualité conformes aux normes de BMW Group ;

Un système de gestion de l’énergie qui communique et échange intelligemment avec les composants du système énergétique électrique ;

Une solution de recharge pour véhicules électriques, pour une recharge maximisée en énergie solaire des véhicules.

Une nouvelle gamme de coffrets de protection spécifiquement conçus pour répondre aux attentes des installateurs et des exploitants avec un design exclusif et des fonctionnalités étendues.

SOLARWATT sur BEPOSITIVE – Stand 3.1G32 à Eurexpo Lyon