BePositive : Enphase Energy dévoile son système énergétique complet : Enphase Energy System – All in app et One stop shop

Lors de BePositive, Enphase Energy présente son innovation : l’Enphase® Energy System, une solution simple, complète et intelligente qui combine production, stockage, gestion et consommation énergétique. Détails !

Face aux défis énergétiques actuels, Enphase Energy redéfinit les standards de la gestion de l’énergie domestique grâce à son système complet et intégré All in app et One stop shop l’Enphase Energy System. Ce dernier repose sur une application simple et intuitive pour piloter et gérer sa production, son stockage et sa consommation d’énergie, même à distance.

Un écosystème complètement intégré pour produire, stocker, piloter

Grâce à des technologies de pointe et à l’application, ce système permet de gérer sa production et sa consommation d’énergie, d’optimiser l’autoconsommation ou le stockage, et de réduire les coûts. L’Enphase Energy System peut permettre de produire, piloter, stocker l’énergie pour alimenter sa maison, sa voiture électrique, sa pompe à chaleur ou son ballon d’eau chaude, selon ses besoins. Il réunit des technologies de pointe, conçues pour fonctionner en harmonie, chaque produit fonctionnant de manière autonome tout en collaborant efficacement avec les autres :

Gestion de l’énergie via l’application intuitive d’Enphase, qui centralise toutes les données de production, de consommation et de stockage pour un contrôle en temps réel.

Production d’énergie grâce aux panneaux solaires équipés de micro-onduleurs IQ8®, contribuant à une production optimisée et sécurisée.

Stockage d’énergie avec l’IQ® Battery 5P, une solution intelligente et modulaire pour stocker l’énergie solaire excédentaire et l’utiliser à tout moment, même lors de coupures d’électricité.

Recharge de véhicules électriques avec l’IQ® EV Charger 2, un chargeur bidirectionnel AC, prêt pour l’avenir, qui peut maximiser l’efficacité énergétique en utilisant l’énergie solaire et stockée, avec la possibilité d’optimiser les coûts de charge en se basant sur l’IA.

Optimisation de l’autoconsommation grâce à l’IQ® Energy Router piloté par l’IQ® Energy Management, qui peut rediriger l’excès d’énergie vers un ballon d’eau chaude ou une pompe à chaleur.

Une application unique pour tout gérer

L’application d’Enphase est le cœur numérique du système. Intuitive, elle permet aux utilisateurs, installateurs et au support Enphase de suivre et d’optimiser la gestion de l’énergie :

- Visualisation en temps réel des données de production et de consommation.

- Contrôle à distance des équipements, incluant la programmation des charges et la sécurisation des bornes EV.

- Intégration simplifiée de nouveaux équipements pour upgrader son système de production et consommation d’énergie, même de marques tierces compatibles.

Des technologies de pointe

IQ Battery 5P

Avec une capacité de 5 kWh et une puissance de 3,840 kW, l’IQ Battery 5P est un pilier du système. Sa conception unique intègre six micro-onduleurs pour assurer une fiabilité maximale. Associée à une architecture AC, elle permet de combiner les puissances des panneaux solaires et de la batterie pour atteindre jusqu’à 10 kW en simultané.

IQ8 Series Microinverters et Sunlight Jumpstart TM

Les micro-onduleurs IQ8, introduisent la technologie Sunlight Jumpstart , permettant un redémarrage du système uniquement avec l’irradiance solaire, même en cas de coupure réseau ou de batterie déchargée.

IQ Energy Router

Disponible en deux versions (standard et compatible avec pompes à chaleur SG Ready), le routeur maximise l’autoconsommation en augmentant de 22 % l’utilisation de l’énergie produite.

IQ EV Charger 2

Piloté par l’IQ Energy Management, ce chargeur innovant est prêt pour les futures fonctionnalités bidirectionnelles du courant alternatif. Il permettra de recharger ses véhicules électriques mais aussi de transférer l’énergie de la batterie d’un véhicule vers la maison, réduisant les pics de consommation. Avec des options de charge programmée ou optimisée pour le solaire, il garantit une flexibilité maximale. Via l’application Enphase, il est possible de planifier les sessions de recharge en fonction des tarifs horaires d’électricité, assurant ainsi une gestion économique optimale. Les utilisateurs peuvent également surveiller en temps réel la consommation énergétique de leur véhicule, offrant une transparence totale sur les coûts et l’efficacité énergétique.

« Nous permettons aux utilisateurs de maîtriser chaque étape de leur consommation énergétique »

L’application d’Enphase permet également, pour les utilisateurs qui le souhaitent, de faire appel à l’intelligence artificielle pour gérer au mieux son installation. Par exemple : choisir un mode de charge pour favoriser le solaire, bloquer la charge à distance, ajouter une programmation horaire… La charge du véhicule peut aussi être optimisée par l’IA, en fonction des prévisions d’ensoleillement, des tarifs de l’électricité ou encore des habitudes de consommation de l’utilisateur, afin d’optimiser les coûts. “Nous avons à cœur d’allier une approche centrée sur l’innovation à une simplicité d’installation et d’utilisation, le tout en offrant toujours des solutions fiables et adaptées aux besoins. Grâce à ce système énergétique complet, nous permettons aux utilisateurs de maîtriser chaque étape de leur consommation énergétique, de la production au stockage, en passant par la recharge des véhicules électriques. Depuis toujours, notre ADN réside dans la simplicité, la qualité et la performance des produits. Notre système en plug and play, qui permet d’enlever l’urgence de l’intervention d’un équipement tombé en panne, est une vraie force. Avec près de 20 ans d’expérience à l’échelle mondiale, Enphase Energy est aujourd’hui une référence dans le domaine de la gestion énergétique”, indique Maaty Bouanane, Responsable France d’Enphase Energy.

Enphase Energy à BEPOSITIVE Hall 3.2 – Stand D22