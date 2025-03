SEGULA Technologies prÃ©sente le projet REMORA Stack : une solution innovante de stockage Ã©nergÃ©tique pour les industriels

Avec Remora Stack, le groupe d’ingénierie SEGULA Technologies développe une technologie qui maximise l’autoconsommation d’énergie verte des sites industriels et des infrastructures publiques. En stockant massivement l’énergie excédentaire, Remora Stack optimise la gestion énergétique et réduit significativement les coûts. Initialement conçue pour le stockage d’énergie en mer, la technologie Remora s’adapte désormais aux besoins terrestres.

C’est un projet prometteur pour la transition énergétique de l’industrie. En collaboration avec REMORA Stack, SEGULA Technologies travaille sur une solution durable de stockage massif des énergies renouvelables à l’intention des sites nécessitant une autonomie énergétique comme les usines, les zones industrielles, mais aussi les écoquartiers, les centres commerciaux, les parcs électriques ou encore les infrastructures publiques. Reposant sur une méthode de compression isotherme de l’air brevetée par SEGULA Technologies, REMORA Stack est une évolution de la technologie REMORA, initialement prévue pour stocker les énergies renouvelables sous la mer. Cette technologie se décline désormais également en différentes versions : REMORA Stack pour le stockage massif mais aussi REMORA Home, pour les particuliers. REMORA Stack se présente sous forme de conteneurs standard de 12 mètres de long installés en extérieur. Ceux-ci servent à stocker les surplus d’énergie (générée par exemple par des panneaux photovoltaïques ou des éoliennes) pour les restituer ensuite en période de moindre production, avec un rendement de 70 %. L’ensemble du système a une durée de vie d’au moins 30 ans, ne génère aucune émission polluante et utilise des matériaux robustes et durables.

Une technologie modulaire et évolutive

REMORA Stack offre une flexibilité inédite : sa puissance de stockage est déterminée par la taille du compresseur, sa capacité de stockage dépend du volume d’air comprimé, et ces deux paramètres peuvent être ajustés indépendamment l’un de l’autre. Il est ainsi possible d’augmenter la durée de stockage, simplement en ajoutant des conteneurs sans pour autant remplacer le compresseur. Cette modularité rend la solution plus économique, évolutive et adaptée aux besoins spécifiques des industriels. « Cela fait maintenant une dizaine d’années que nous travaillons sur la technologie REMORA et sur ses possibles déclinaisons. Le développement de REMORA Stack, qui s’adresse en premier lieu aux industriels, repose sur une approche très concrète, avec la fabrication de démonstrateurs successifs qui permettent de valider la solution au fur et à mesure. À ce jour, les premiers résultats sont très prometteurs. À terme, REMORA Stack permettra de stocker l’énergie au-delà d’une dizaine d’heures, le tout sans recours aux terres rares ni au lithium » souligne David Guyomarc’h, Directeur du projet REMORA et Responsable R&D chez SEGULA Technologies.

Encadré

Projet européen Air4NRG : test et déploiement à horizon 2026

Dans le cadre du projet collaboratif Air4NRG financé par l’Union européenne, SEGULA Technologies pilote le développement d’installations test pour évaluer le projet REMORA Stack en conditions réelles. Ces prototypes permettront de valider ses performances et d’ajuster la technologie avant son industrialisation. Le premier pilote à échelle industrielle est prévu pour 2026, avec un déploiement des premières unités de série en 2028-2029.