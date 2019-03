SolarVille: la vision dâ€™IKEA pour un avenir urbain Ã©nergÃ©tique propre

SolarVille est le dernier projet Playful Research de Space 10, le laboratoire du futur mode de vie urbain d’IKEA. Il réinvente notre système énergétique dans le but de démocratiser l’accès à une énergie propre. SolarVille est une vision à la fois ambitieuse et pleinement réalisable. Plus précisément, il s’agit d’un prototype fonctionnel de quartier miniature entièrement alimenté par l’énergie solaire et construit à une échelle de 1/50. Certains ménages génèrent leur propre énergie renouvelable à l’aide de panneaux solaires, tandis que d’autres achètent automatiquement l’électricité excédentaire directement au producteur en utilisant la technologie de la blockchain.

Le résultat est un modèle de micro-réseau autosuffisant, piloté par la communauté, dans lequel les gens échangent de l’énergie renouvelable et abordable entre eux en fonction de leurs besoins. Space 10 suivi six étapes pour faire de SolarVille un prototype fonctionnel – mais théoriquement reproductible dans la vie réelle.

Étape 1: Le soleil

La première étape est le soleil. Heureusement, c’est une source d’énergie gratuite et de loin la plus abondante pour l’humanité. La planète reçoit plus d’énergie solaire en une semaine que toute l’énergie connue dans les réserves récupérables de la planète combinées de pétrole, de gaz et de charbon.

Étape 2: Installer des panneaux solaires

La prochaine étape consiste à installer des panneaux solaires pour capter l’énergie du soleil. Une fois installés avec un onduleur, ils fournissent de l’énergie gratuite et renouvelable en contrepartie de l’investissement initial. L’énergie solaire est déjà compétitive sur le plan des coûts dans plusieurs régions du monde et on ne peut s’attendre à une baisse continue des prix.

Étape 3: Installer un système de stockage

Le soleil ne brille pas toujours et le vent ne souffle pas toujours. Nous devons donc stocker l’énergie renouvelable pour assurer un flux d’énergie fiable chaque fois que nous en avons besoin. Après un siècle de stagnation, les batteries ont commencé à se développer rapidement, ce qui a permis d’améliorer considérablement leur stockage et de réduire les prix, ce qui rend les batteries viables sur le plan commercial. En plus de ces améliorations prometteuses, des avancées considérables en matière de stockage d’énergie utilisant d’autres techniques font également des progrès notables. Un exemple est la transformation de l’énergie solaire en hydrogène, qui pourrait bientôt devenir une autre option viable.

Étape 4: Distribuez l’énergie

L’étape 4 consiste à connecter et à distribuer l’énergie directement entre les membres de la communauté. De bons vieux câbles peuvent facilement connecter les ménages du voisinage, créant ainsi un micro-réseau autonome.

Étape 5: Réglez le système avec la technologie blockchain

La technologie de la Blockchain pourrait être la cinquième étape de la création d’une plateforme de trading sécurisée et décentralisée pour le déploiement à grande échelle de ressources énergétiques renouvelables et distribuées. La technologie Blockchain stocke les transactions énergétiques et permet aux utilisateurs d’échanger directement entre eux. La technologie du grand livre distribué est utilisée pour consigner et gérer le flux d’énergie: vérification et enregistrement des transactions et exécution automatique lorsque certaines conditions sont remplies. Cela réduit non seulement les coûts de transaction, mais augmente également la transparence et la sécurité, ainsi que la barrière d’entrée pour les nouveaux acteurs du système. La suppression des intermédiaires est la dernière étape vers un système énergétique véritablement distribué qui pourrait potentiellement donner aux personnes une énergie propre et abordable.

Étape 6: Assemblez votre système d’énergie hors réseau

Toutes ces étapes sont possibles à prendre aujourd’hui. SolarVille le démontre. Le plus gros argument de vente? Lorsque vous achetez de l’énergie à votre communauté, l’argent reste dans la communauté. C’est le pouvoir du peuple dans sa forme la plus pure.

Pourquoi SolarVille? Environ 1,1 milliard de personnes dans le monde n’ont toujours pas ou peu accès à l’électricité. Il est presque extrêmement coûteux de joindre ces personnes aux réseaux d’énergie centralisés que nous avons aujourd’hui en place. Les systèmes centralisés sont obsolètes pour toucher les personnes en proie à la pauvreté énergétique. SolarVille a pour objectif de montrer que, lorsqu’elles sont combinées, des technologies telles que les panneaux solaires, les micro-réseaux et la blockchain offrent de nouvelles opportunités pour les systèmes hors réseau, permettant ainsi aux utilisateurs de dépasser l’électricité du réseau traditionnel.

La maquette de SolarVille est à voir dans la nouvelle galerie SPACE10 à Copenhague jusqu’à la fin du mois de mars.

