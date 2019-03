Lâ€™agence nippone JAXA et Toyota envisagent de concevoir un vÃ©hicule solaire pour lâ€™exploration spatiale

L’agence d’exploration aérospatiale japonaise JAXA (Japan Aerospace Exploration Agency) et Toyota Motor Corporation vont étudier la possibilité d’une collaboration dans le domaine de l’exploration spatiale internationale. Dans un premier temps, la JAXA et Toyota entendent poursuivre et accélérer une étude conjointe en cours, portant sur un véhicule habité et pressurisé, entraîné par un moteur électrique à pile à combustible hydrogène et équipé de modules solaires. Ce mode de déplacement est jugé nécessaire pour explorer la surface lunaire. Malgré la quantité limitée d’énergie transportable jusqu’à la Lune, son autonomie totale dépasserait les 10 000 km.