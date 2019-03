Meyer Burger fait le point sur l’affaire de contrefaçon de brevet de Hanwha Q CELLS et dédouane LONGi

Le 13 mars 2019, Meyer Burger, un des leaders mondiaux de la technologie photovoltaïque, a déclaré que sa plate-forme de revêtement de cellules utilise la technologie brevetée PECVD. Elle ne fait donc pas partie du champ d’application de la loi de Hanwha Q CELLS en matière de contrefaçon de brevets contre Jinko Solar, REC et LONGi. Hanwha Q CELLS a déposé des avis aux États-Unis et en Australie, alléguant la violation de brevets par Jinko Solar et LONGi. Hanwha Q CELLS affirme que ses concurrents “ont illégalement incorporé cette technologie manifestement de passivation… dans leurs cellules solaires”. Jinko Solar, REC et LONGi Solar ont réfuté séparément les allégations de Hanwha Q Cells.

Le commentaire du Dr Gunter Erfurt, CTO de Meyer Burger, a été présenté lors de la récente conférence PV CellTech à Penang, en Malaisie, publiée le 12 mars 2019: «Le fabricant de modules solaires, Hanwha Q Cells, a déposé une plainte en violation de brevet contre plusieurs sociétés asiatiques productrices de modules solaires pour l’utilisation de la technologie de passivation par dépôt de couche atomique (ALD). Les plates-formes de revêtement de cellules MAiA et FABiA® de Meyer Burger utilisent la technologie de passivation PECVD (Plasma Enhanced Chemical Vapor Deposition), technologie exclusive de la société, qui constitue la technologie alternative à l’ALD la plus utilisée et n’entre donc pas dans le cadre de la plainte en contrefaçon de Hanwha Q CELLS.

” Jinko Solar a déclaré que les plaintes étaient dénuées de fondement technique ou juridique et réfutait catégoriquement les allégations de Hanwha. LONGi a déclaré que, d’un point de vue technique, la technologie actuelle utilisée dans les produits de LONGi n’est pas la même que la technologie contenue dans les brevets contestés. Les brevets en litige concernent la technologie ALD, tandis que LONGi utilise la technologie PECVD. LONGi et Meyer Burger sont des partenaires technologiques de longue date. LONGi déploie actuellement les équipements MAiA de Meyer Burger dotés de la technologie de passivation PECVD dans la fabrication de toutes ses cellules solaires PERC monocristallines à haute efficacité. Dont acte…