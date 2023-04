SolarPro et LONGi s’associent pour une centrale solaire de 23 MWc en Hongrie

Solarpro, l’un des plus grands spécialistes EPC du secteur en Europe de l’Est, collabore avec le fabricant de panneaux solaires LONGi à la construction d’une centrale solaire de 23 MWc. Située à une heure à l’ouest de Budapest dans la région centrale de Pest et implantée sur 26 hectares, cette centrale a été raccordée au réseau la dernière semaine de mars. Elle devrait produire environ 33 GWh d’électricité par an et ainsi alimenter quelque 4 000 foyers dans la région.

La centrale comprend 42 606 panneaux LONGi de la série primée Hi-MO 5, installés sur un système de suivi monoaxial, afin de suivre la course du soleil d’est en ouest tout au long de la journée. Cette caractéristique permet à l’installation de maximiser la production d’énergie. Gabriel Nenov, responsable des achats de Solarpro, explique pourquoi l’entreprise a choisi LONGi : « Les facteurs clés ont été l’excellente association du support technique et de l’assistance commerciale, ainsi que le haut niveau de professionnalisme entre nos deux équipes. Depuis les cinq dernières années, LONGi et Solarpro collaborent étroitement, et, durant cette période, nous avons tous les deux continuellement approfondi notre expertise et notre vision innovante. »

Engin Yaman, directeur général de LONGi Allemagne, complète : « La Hongrie, avec son haut niveau d’ensoleillement, se classe dans les dix pays les plus attractifs pour les investissements dans l’énergie solaire photovoltaïque parmi les pays d’Europe centrale et orientale et d’Europe du Sud-Est. Avec Solarpro, nous veillons à la croissance de son marché. Solarpro Holding est l’un des principaux fournisseurs de solutions de production, d’intégration de systèmes et de stockage d’énergie solaire.

«L’entreprise est l’un des plus importants spécialistes EPC et O&M de la filière photovoltaïque en Europe de l’Est, avec une présence significative sur les autres principaux marchés de l’UE. Le groupe a démarré ses activités photovoltaïques en 2009 et dispose aujourd’hui d’une puissance installée cumulée d’environ 6 GWc , ainsi que d’une très forte capacité de développement de projets et de R&D. » Solarpro a développé des dizaines de projets majeurs en Europe centrale et occidentale, notamment en Allemagne, au Danemark, en France, aux Pays-Bas, en Pologne et au Portugal.

La Hongrie est l’un des dix plus grands marchés solaires de l’UE et, bien que le Danemark l’ait devancée de quelques mégawatts en 2022, elle devrait enregistrer une croissance à deux chiffres cette année. Avec un ensoleillement relativement élevé de 1 950 à 2 150 heures par an, la Hongrie dispose d’un important gisement de production d’énergie photovoltaïque.

Outre la centrale de la région de Pest, Solarpro et LONGi collaborent actuellement à plusieurs projets en Bulgarie. Avec encore plus d’heures d’ensoleillement, mais seulement 1,5 GW de puissance solaire installée en 2022, le marché photovoltaïque bulgare devrait continuer à croître au cours des cinq prochaines années.